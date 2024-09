La salmantina, Adriana Orenday, representará a México en competencia internacional

Salamanca, Gto.- Lista para representar a México en PRO/AM Latin American Championship se encuentra la fisicoculturista y fitness natural salmantina, Luz Adriana Orenday Hernández, quien está en la etapa final de su preparación y se encuentra entusiasmada y con mentalidad de salir a dar el 100 en la tarima como toda una profesional.

Será el próximo seis de octubre cuando Adriana Orenday vuelva a subir a una tarima en busca del podio, la última vez que lo hizo fue en el Mundial de Fisicoculturismo y Fitnees Natural Olympia de Las Vegas, Nevada 2023.

Adriana Orenday, desde hace un año, se viene preparando, esta vez no descansó nada y así lo relató.

“Inicié la preparación con una etapa de volumen enfocada en piernas y glúteos, mucha comida, entrenar muy pesado, en forma lineal, con descansos bien medidos y controlados entre repeticiones. Me enfoque en crecer mi masa muscular en piernas y hacer más pequeña mi espalda y cintura”.

Desde hace un mes empezó de forma gradual la definición, es decir, bajar su porcentaje de grasa conservando la mayor masa muscular, poco a poco, ha ido bajando sus calorías diarias y aumento el cardio, etapa de preparación en la cual han dado mucha importancia a los descansos y a la salud emocional.

“Estoy en una etapa de transición de bikini a wellness, que fue una recomendación de los jueces, este año se inició esta transición, así que me estoy acostumbrado a un nuevo cuerpo y una estrategia diferente de hacer las cosas, aún me falta mucho para alcanzar los parámetros para esta categoría, pero he avanzado enormemente en mi calidad muscular, esto debido al excelente plan de alimentación proporcionado por mi coach Daniel Jeck y mi forma física también cambio, me veo más fuerte”.

Y destacó: “Estoy en la etapa final de mi preparación, la que llamamos peak week, una semana complicada, se viven muchas emociones, como ansiedad, nervios y alegría, te sientes cansado pero al mismo tiempo entusiasmado, aquí concluye la preparación y solo debo de pensar en disfrutar y lo que sigue”.

La fisicoculturista y fitnees natural salmantina viajará esta semana con su equipo a la Ciudad de México, allá tendrá tiempo para descansar y esperar su turno de competir.

En relación a las expectativas que tiene de cara al PRO/AM Latin American Championship.

Subrayó: “Mi meta es disfrutar la tarima, estoy aún en un proceso de cambio de categoría y éste lleva tiempo, habrá atletas que me lleven ventaja, pero, aun así, yo saldré como toda una profesional”.

“Todos estos años de competencia han representado para mí, aprendizaje, transformación y crecimiento, todos estos triunfos han sido fruto de mi constancia, disciplina y resilencia. En pocas palabras, de mucha satisfacción”.

En su palmarés deportivo, Adriana Orenday cuenta con un bicampeonato absoluto en Miss y Mister Natural México en categoría Bikini Angel Open y Diva Bikina Master Pro, además de contar con tres Carnet Pro a lo largo de su trayectoria.

Así también ha ganado la competencia internacional Natural Universe en la modalidad Sport Modelo, primer lugar en la categoría Master Bikini y un tercer lugar en la categoría Diva Bikini Pro.

De igual manera ha triunfado en el evento Nacional Natura Show, donde ganó el primer lugar en la categoría Bikini Angels.

Sin olvidar que el año pasado representó a México en el mundial de Fisicoculturismo y Fitnees Natural Olympia de Las Vegas, Nevada, donde obtuvo el tercer lugar dentro de la categoría Diva Bikini Angels y top cinco en Diva Bikini Master.