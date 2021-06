La paternidad, milagro y regalo de vida: campeón de goleo en 2a División

Sus tres hijas han venido a moldear el carácter del jugador ex profesional y ex campeón de goleo en la zona occidente de la 2a División, Marco Aurelio Ruiz Toledo “El Block”, que en víspera al Día del Padre estuvo a nada de conseguir el ascenso con Delfines de Abasolo a la Liga Premier MX.

Al hablar sobre lo que representa para él ser padre, subraya: “Es un milagro y regalo de vida que Dios tiene para nosotros, representa amor, responsabilidad, paciencia, compromiso y formación por el camino correcto, con ideas y valores sólidos”.

Sus hijas le han ayudado a moldear su carácter y sacar lo mejor de sí.

A ello agrega: “Tengo la bendición de tener cuatas, ellas se llaman Lia Valeria y Romina Zoé; y la más pequeña Fernanda Karely”.

Así también destaca: “Tengo un carácter muy fuerte, como papá, mis hijas han venido a moldear mi carácter, ser más paciente, amoroso, apapachador. Ha sido una situación difícil porque no puedo convivir día a día con ellas, aunque la relación con su mamá se haya terminado (divorcio), trato de la manera más posible estar con ellas en la semana y llevarlas a las convivencias que tenemos los fines de semana; la manera en como ellas me ven como padre y tratan me lo hacen saber”.

Con respecto a los mejores recuerdos de la infancia que tiene con su papá señala: “Los mejores recuerdos con mi papá giran alrededor a un balón, recuerdo que me llevaba a los entrenamientos en la colonia Cuauhtémoc, municipio de Jiquipilas, Chiapas, desde ahí despertaba mi interés por el futbol, también nos acompañaba a las Olimpiadas Infantiles entre las colonias cercanas, siempre apoyándonos”.

Enfatiza: “Mi papá se llama Raúl Ruiz Burguete, admiro de él sus ganas de ser mejor, de esforzarse porque sus hijos siempre tuvieran lo necesario, su sentido de responsabilidad y sobre todo su liderazgo”.

Sin duda su papá influyó en su gusto por el futbol. “Siempre nos acercó a él, recuerdo que un equipo de la colonia de nombre El Olimpia, llegábamos todas las tardes a pasar balones y patear con sus compañeros, posteriormente siempre nos dio la apertura para jugar en los equipos amateur y profesionales con una condición, no dejar de estudiar”.

Para terminar, comenta: “En nuestra etapa como profesional, a pesar de la distancia siempre estuvo presente, las llamadas fueron constantes para hacerme saber que debía esforzarme para lograr mi objetivo, que fuera disciplinado responsable, que había mucha gene que confiaba en mí debía dar lo máximo para poder hacer sentir orgullosos a esas personas”.

A lo largo de su trayectoria deportiva destacan tres convocatorias a Selección Nacional Sub-15, un campeonato de goleo en 2a División, tres liguillas de Ascenso y cuatro liguillas en 2a División. Jugador ex profesional de los Petroleros de Salamanca, club al cual llegó con etiqueta de goleador.

Para la temporada 2020-2021, recibe la oportunidad de ser pare del cuerpo técnico del equipo Delfines de Abasolo e incluso por varias jornadas asumió el rol de director técnico de manera interina para después hacer una excelente mancuerna con la primera mujer en dirigir un equipo de futbol profesional varonil en México, haciendo soñar a la afición, directiva y equipo con su tercer ascenso en su historia, mismo que en víspera al día del padre estuvo a nada de conseguir, quedándose el equipo aún paso en penaltis.