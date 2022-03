La pandemia no lo detuvo, ahora disfruta ser boxeador profesional

A dos años de ser decretada la pandemia por el Covid-19, el pugilista profesional salmantino, Brayan Essaú Montenegro Velázquez, recuerda el encierro y la suspensión de la actividad deportiva como una experiencia que vino a poner a prueba su anhelo de ser boxeador profesional, ahora disfruta de sus dos primeras victorias en ese rubro, recientemente la segunda ante su afición y presencia de pugilistas ex profesionales de esta localidad que engalanaron su presentación en casa.

Con el apoyo de sus compañeros se prepara de cara a próximas peleas.

Al respecto, comenta: “Me encuentro feliz por esta nueva etapa de mi vida, tengo dos victorias, una por nocaut y otra por decisión unánime, he tenido dos buenos oponentes, pero los objetivos se cumplen en base a disciplina, entrenamiento y esfuerzo, en el gimnasio se ganan las peleas…, como uno se prepara es como se da el rendimiento arriba del ring” (sic).

A la edad de 14 años, Brayan Montenegro, comenzó a practicar el box en la Unidad Deportiva Sur “Luis H. Ducoing”, como parte de la Escuela de Box COMUDE Salamanca a cargo del entrenador, Manuel Brizuela.

Su primera pelea como boxeador amateur se registró en Salamanca, después comenzó a subir a diversas lonas del estado de Guanajuato y de otros estados.

Como boxeador amateur acumuló 40 combates en diversas competencias, incluyendo proceso de Olimpiada Nacional, ahora conocida como Juegos CONADE.

En este sentido subraya, “como boxeador amateur tuve un record de 40 peleas, 32 ganadas, 15 por nocaut, un empate y siete derrotas; en ese sentido estoy bien porque pase al profesional con una carrera muy buena, además participé en tres procesos de olimpiada nacional, siento que agarré mucha experiencia, ahora lo estoy haciendo bien como boxeador profesional” (sic).

Espera un día ser campeón del mundo como boxeador profesional.

Sin embargo, hace dos años, con la declaratoria de la pandemia por el Covid – 19 llegó a pensar que ya no tendría la oportunidad de iniciar una carrera deportiva como boxeador profesional.

“Hace dos años, el inicio de la pandemia, nos cerró muchas puertas, pensé que ya no iba a poder iniciar una carrera deportiva como boxeador profesional, dejé de entrenar por dos meses, no salía para nada, estaba encerrado, hasta que me pude contactar de nueva cuenta con el entrenador, así decidimos retomar los entrenamientos a distancia y en casa”, recuerda Brayan Montenegro.

En aquel entonces y luego de varios intentos por lograr avanzar a la máxima justa deportiva nacional, por primera vez, Brayan Montenegro había logrado clasificar a la Olimpiada Nacional, sin embargo, por el tema de la pandemia se suspendió, “anímicamente me pegó, fueron semanas de incertidumbre y sin saber que pasaría; con unidades deportivas cerradas y actividad deportiva suspendida, comenzó a llevar un plan de entrenamiento a distancia, recupere la confianza de ser boxeador profesional, y si ya había podido una vez clasificar al nacional, sabía que lo podía lograr otra vez, solo tenía que esperar mejores condiciones e inicio de un nuevo ciclo” (sic).

La pandemia puso a prueba su anhelo de ser boxeador profesional.

Con la implementación del semáforo estatal de riesgo Covid-|9 para la reactivación de los diversos sectores de la sociedad, Brayan Montenegro, regresó a los entrenamientos presenciales, por la edad alcanzó a participar dentro de su tercer y último proceso de Olimpiada Nacional, clasificando por segunda ocasión a la máxima justa deportiva nacional, a partir de ese momento denominado Juegos CONADE.

En proceso de Olimpiada Nacional, tricampeón estatal (2019, 2020 y 2021) y bicampeón regional-nacional (2020 y 2021).

Así también, obtuvo medalla de tercer lugar dentro del Festival Olímpico de Boxeo que calificó al primer lugar a los Juegos Panamericanos Juveniles de Cali, Colombia 2021.

Ahora, comienza a cristalizar su sueño de ser boxeador profesional con sus primeros combates a cuatro rounds, “es un sueño anhelado, estoy debutando prácticamente ya con 19 años cumplidos, siento que la decisión ha sido correcta, logre acumular experiencia a nivel amateur” (sic).

Luego de su segunda pelea como boxeador profesional, tuvo cuatro días de descanso, ahora se prepara para su siguiente batalla programada para el mes de Abril en San Miguel de Allende.

“Me siento bien, fuerte, preparado, no hemos perdido condición, ya conocemos al rival, estamos trabajando en base a todo esto, ahí vamos poco a poco para llegar al objetivo de ganar”, señala Brayan Montenegro.

A ello agrega, “será una de revancha, enfrentaré de nueva cuenta al zurdo Granados de San Miguel de Allende, aquí le gané por decisión unánime, me quedé con los cuatro rounds y pidieron la revancha, el objetivo es mantenernos con inercia ganadora e ir por el nocaut”.

Para terminar externó, “estas victorias van dedicadas a toda la gente que me apoya, a mis papás, entrenadores -tengo un buen equipo- y a mi padrino”.