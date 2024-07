La mundialista Ángeles Chavira, agradecida y motivada por ser parte del Reto Hazlo Viral

Agradecida y motivada por ser parte del Reto Hazlo Viral, impulsado por gobierno del estado, Ángeles Chavira Zertuche, tres veces mundialista y fundadora del hockey en el estado, dijo encontrarse agradecida y motivada tras ser tomada en cuenta para dar a conocer los 50 años de Hockey Sobre Pasto en Guanajuato.

“Para mí es muy importante y agradable encontrarme con personas que se han dado a la tarea de hacer este video por estos 50 años, porque nunca antes alguien había hecho algo así, me siento muy agradecida y motivada, me da mucho gusto que esto esté pasando por fecha tan significativa para nuestro deporte en Guanajuato, recuerdo que en los 25, nadie quiso participar y quienes no hicieron no fue de muy buena manera, entonces para estos 50 años, no estaba muy convencida de hacer algo porque una persona sola no lo puede hacer, sin embargo, ahora que los muchachos se han interesado en esto, me da mucho gusto que lo estén haciendo, estoy muy contenta con este video que Fernanda lo empezó, para mi es muy importante”, destacó Ángeles Chavira Zertuche, mundialista en Francia 1974, Argentina 1981 y Alemania 1976.

El video del 50 aniversario del Hockey en Guanajuato puede ser reproducido y recibir like en redes sociales de Yehosh García.

A ello agregó que “en un lapso de tiempo tan corto y de acuerdo a los requisitos estipulados en la convocatoria, ellos hicieron un relato de lo que fue mi cambio de volibol de sala al hockey sobre pasto, así como toda la trayectoria que ha tenido dentro de este deporte que tantas satisfacciones me ha dado, es un video que ha mucha gente le ha gustado y ha comentado, he recibido muchos mensajes muy bonitos que te llegan hasta dentro, lo plasmaron muy bien, porque se puede conocer desde que empecé hasta la actualidad”.

Enfatizó que “son 50 años que para mí son muy importantes, porque a la fecha hemos dado muchas seleccionadas y seleccionados a México, para que representen a nuestro país, eso es muy destacable, porque cuando yo llegué con el hockey a Salamanca, esa era mi mentalidad, que muchas niñas o muchas niños tuvieran esa oportunidad de llegar a selección nacional, ese fue mi mayor objetivo, aparte que yo quería tener una liga como todos los deportes, una asociación para el hockey y me costó mucho trabajo, no fue fácil, ahora después de 50 años tenemos todo esos, aunque a la fecha no nos hayamos expandido todavía, pero no es fácil, un tiempo lo intenté, estuve en Celaya e Irapuato, pero nunca se subieron más, nunca progresó porque falta ese amor como uno le tiene a este deporte”.

Así también subrayó que “ahorita ya hay bastante trabajo realizado, en Salamanca contamos con tres clubes de suma importancia para que Guanajuato sea renombrado dentro de este deporte, el trabajo realizado por los diversos entrenadores ha permitido por ejemplo que este año Guanajuato fuera el numero uno como delegación dentro de los Juegos Conade”.

Para terminar, Ángeles Chavira comentó que “actualmente tenemos chicos y chicas seleccionadas Sub 21 y en selección mayor, el hockey guanajuatense sigue dando fruto especialmente gracias al trabajo conjunto de los papás, entrenadores y dedicación de los jugadores”.

De acuerdo a la convocatoria, el Reto Hazlo Viral, el conteo de reproducciones y likes del video 50 años del Hockey Sobre Pasto en Guanajuato cierra el once de agosto hasta las doce de la noche.