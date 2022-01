“La liguilla del Torneo de Los Soles, será aún más competitiva”, Carlos Regis

El jugador ex profesional, Carlos Regis, ganador de tres Soles de Oro con diversos equipos salmantinos dentro del Torneo de Los Soles, asegura que la Liguilla de la edición 40 de aniversario de este certamen, será aún más competitiva, de ahí por lo cual CIS Salamanca, escuadra en la cual participa, tendrá que salir este próximo lunes concentrado y retomar lo que ha dejado de hacer en los dos últimos partidos que tuvieron dentro de la fase de grupos.

En relación al resultado obtenido en cierre de fase de grupos en la última fecha donde el equipo CIS Salamanca empató aún gol con Selección León comenta, “queda un sabor amargo no poder ganar en casa, el equipo viene trabajando cada partido, no se dio el resultado, el equipo León venía a buscar el resultado por encontrase con posibilidad matemática de calificar o no, tenían que proponer el partido ellos también, fue un buen juego, un partido cerrado, pero nosotros estamos pensando también en la liguilla, queríamos cerrar lo más arriba posible, no se pudo, pero no pasa nada, hay que enfrentar los octavos con la misma intensidad y seriedad que todo el torneo, sabemos de la complejidad del torneo, no es un hecho que los equipos de arriba vayan a pasar fácil las primeras rondas, se tienen que ganar dentro de la cancha porque ya ahorita este torneo en cuestiones de equipo se armaron un poco mejor y va ser una ronda competitiva, entonces si queremos ser campeón tenemos que jugar contra quien sea, porque todos los equipos se arman para ser campeón”.

A ello agregó, “el lunes tenemos que salir concentrados, retomar lo que se venía haciendo porque los dos últimos partidos, el jueves contra Canchola y este lunes contra Selección León se dejó de trabajar lo que se venía haciendo, pero esto no es algo que nos pueda alarmar, hay que poner atención, tenemos que trabajar para el partido del lunes porque será un partido complicado”.

Con respecto a la participación registrada por CIS Salamanca en ronda de grupos señaló, “en el grupo de nosotros no tuvimos ningún partido fácil y ceo eso nos sirve para entrar bien a la liguilla, salir de un grupo difícil y fuerte nos viene bien, a mi ver fue el grupo más fuerte del torneo, ahora esperar el lunes para ver quién nos toca jugar los octavos de final con la misma seriedad”.

A su parecer para que el equipo CIS Salamanca en su segunda participación dentro del Torneo de Los Soles pueda salir campeón se requiere, “hacer el futbol que nos caracterizó en ronda de grupos, apenas se juntó el equipo para jugar este torneo, en futbol no hay ciencia, hay que hacer las cosas que uno sabe hacer sin querer hacer cosas de más, ahí es donde se hacen fuerte los equipos, cerrar el grupo, hacer un grupo fuerte, jugar por ti y por tu compañero, y el resultado se da”.

Para terminar señaló que el equipo debe estar atento la posesión de balón y a las oportunidades de gol.

A lo largo de la fase de grupos, CIS Salamanca enfrentó a equipos como Selección León, Canchola FC, San Miguelense, Deportivo Ojuelos y Chivas Dolores.