La guanajuatense Alice Soto, entre los atletas más influyentes juveniles de México

Ente los atletas más influyentes juveniles de México ha logrado colocarse la jovencita guanajuatense de origen salmantino, Alice Fernanda Soto Gallegos, ha sido nominada por invitación de Victory Prize como talentosa jugadora de futbol femenil en la categoría promesa juvenil del año.

Victory Prize es un evento creado para reconocer a los atletas mexicanos que no solo han logrado grandes éxitos en sus disciplinas, sino que también han impactado positivamente en el la sociedad

De acuerdo a información proporcionada por Victory Prize, será el próximo 19 de Noviembre cuando se lleve acabo la ceremonia de premiación en el hotel ST Regis Ciudad de México y a la cual ha confirmado su asistencia la jovencita salmantina, estará acompañada por el presidente del Club Pachuca.

Alice Soto de 18 años de edad en la categoría promesa juvenil será reconocida por su trayectoria a nivel de selección nacional de futbol femenil donde ha vivido todo un proceso desde la Sub 15 hasta la Selección Mayor Mexicana donde recientemente debutó en partido amistoso con dos anotaciones, además de ser mundialista en dos ocasiones con Sub 20 y en una con Sub 17 siendo la jugadora guanajuatense fundamental en la construcción del juego tricolor.

De acuerdo a la Federación Internacional de Futbol, Historia y Estadística (IFFHS), Alice Soto ha sido la octava mejor jugadora del ranking mundial Sub 20 Femenil, siendo este año por segunda ocasión consecutiva nominada al Premio Mejor Jugadora Joven (Sub 20) del Orbe.

Otros nominados por Victory Prize en la categoría promesa juvenil

Entre los nominados también se encuentra, Ezequiel Rivera de 14 años de edad que logró firmar con los Dodgers de los Ángeles, una de las franquicias más importantes del béisbol en el mundo.

Así también se encuentra nominado Noel León que se colocó en la décima posición de la temporada 2024 de la formula tres estableciendo el récord de puntos para un piloto de su escudería. A sus 19 años es candidato potencial para la fórmula uno

De igual manera figura en la lista Isaac del Toro, pedalista Sub 23 que logró la hazaña de la sexta posición dentro de un campeonato mundial de ruta haciendo historia como el mexicano más destacado en una competencia de este tipo, a su vez ganó la Tour de Francia Sub 23, un logro que solo siete ciclistas latinos han conseguido.

▶️ Suscríbete a nuestra edición digital

Leonel Cárdenas, doble medallista panamericano, se ha convertido en la cara del squash mexicano, este año logró llegar a la posición 20 del ranking mundial por primera vez en su carrera.