Adriana Orenday pone en alto a México en competencia continental

En medio de una transición de una categoría a otra, la Fisicoculturista Salmantina y Fitness Natural, pone una vez más en alto el nombre de México y Guanajuato al obtener un par de medallas dentro del Latin American Championship INBA/PNBA celebrado en la Ciudad de México.

Luego de una ardua preparación, la deportista salmantina encaró con entusiasmo y mentalidad ganadora esta competencia donde ha dejado en claro el trabajo, esfuerzo y dedicación, obteniendo nuevamente resultados satisfactorios.

Al respecto comentó, “esta etapa de transición de Bikini a Wellness resultó satisfactoria, es una categoría donde me siento más cómoda con mi cuerpo, así que me fue de maravilla, aún hay puntos dónde mejorar, ya no estoy a la mitad del proceso, se logró un avance, eso me pone contenta, veo mi evolución de menos de un año”.

La fisicoculturista salmantina, Adriana Orenday, segundo lugar en modalidad Swinsuit y presea de tercer lugar en Wellnes Master. / Fotos: Cortesía/@Adriana Orenday

Enfatizó, “en la categoría Wellness se pide mayor masa muscular, me sigo acostumbrado a un nuevo cuerpo y una estrategia diferente de hacer las cosas, aún me falta, pero he avanzado enormemente en mi calidad muscular, esto gracias al excelente plan de alimentación proporcionado por mi coach, Daniel Jeck, me veo y siento más fuerte (sic)”.

De igual manera confirmó que, dónde siempre le va mejor, es en las categorías artísticas como son Swimsuit, Bikini Angel’s y Mixed Pair’s. En esta ocasión obtuvo medalla de segundo lugar en modalidad Swimsuit y presea de tercer lugar en Wellness Master.

“Ha sido una experiencia increíble, me atreví a ser diferente, hay mucho aprendizaje, transformación y crecimiento”, cortesía Adriana Orenday.

Así también destacó, “ha sido una experiencia increíble, me atreví a ser diferente, hay mucho aprendizaje, transformación y crecimiento, todo esto es fruto de la constancia, disciplina y resiliencia. En pocas palabras, de mucha satisfacción”.

En su palmarés deportivo, Adriana Orenday, cuenta con un bicampeonato absoluto en Miss y Mister Natural México en categoría Bikini Angel’s Open y Diva Bikini Master Pro, además de contar con tres Carnet Pro a lo largo de su trayectoria deportiva.

Así también, ha ganado la competencia internacional Natural Universe en la modalidad Sport Modelo, primer lugar en la categoría Master Bikini y un tercer lugar en la categoría Diva Bikini Pro. De igual manera ha triunfado en evento Nacional Natura Show, donde ganó el primer lugar en la categoría Bikini Angel’s.

Volvió a subir al podio la fisicoculturista salmantina Adriana Orenday, ahora lo hizo en competencia continental.

Además de tener ya una participación a nivel mundial dentro del Fitness Natural Olympia de Las Vegas, Nevada donde obtuvo el tercer lugar en la categoría Diva Bikini Angel’s y Top cinco en Diva Bikini Master.

Ahora, refrenda lugar en el podio con una medalla de segundo y tercer lugar dentro Latin American Championship INBA/PNBA 2024.