La Fiera vence al Atlas y pone contra la pared a Benjamín Mora [FOTOS-VIDEO]

Guadalajara, Jalisco.- Frente a un desahuciado Atlas que, en las próximas horas podría quedarse sin entrenador, La Fiera lo ganó con lo justo 1 por 0. La solitaria anotación de Víctor Dávila se tradujo en tres puntos más para los comandados por Nicolás Larcamón y sería el estacazo final al proyecto de Benjamín Mora con los rojinegros.

Con la doble competencia, Liga MX y Concachampions, el “domador” le volvió a mover a su formación inicial con la aparición de tres centrales naturales como Barreiro, Frías y Bellón, mientras que por las laterales no hubo mayor novedad; de igual manera, al “Perro” Romero le tocó comenzar en el banquillo, dejando a Ambriz y Yairo Moreno con la responsabilidad en mediocampo y al frente regresaron Dávila y Di Yorio.

Pese a los movimientos, los verdes no cambiaron la esencia, siendo un equipo que ponderó la posesión y el buen trato de la pelota, aprovechando también el mal paso de unos rojinegros que a media semana venían de ser humillados en Honduras por el Olimpia.

La escuadra tapatía tuvo un buen comienzo, por la derecha los canteranos Barbosa y Herrera llegaron a inquietar al “Osvi” Rodríguez, a quien le ganaron fácilmente la espalda para arribar hasta línea de fondo. El problema de los Zorros es que el combustible se les diluyó demasiado rápido, ante lo cual León reaccionó y empezó a manejar el trámite a su antojo, haciendo ancho y largo el terreno de juego con ese toqueteo de esférica que sigue incomodando demasiado a los rivales.

Al minuto 18, Víctor Dávila tomó la pelota, se fue abriendo para perfilarse a su pierna izquierda y sin pensarla dos veces, en cuanto encontró tiempo y espacio suficiente, el andino sacó potente zurdazo que terminó superando la estirada de Vargas. Los panzas verdes tomaron ventaja y así se fueron al descanso. Del Atlas realmente poco y nada, si acaso una aproximación de Julio Furch en la que Frías anticipó a tiempo.

Para la parte complementaria, la tónica del duelo fue la misma, solo arrebatos y chispazos de los locales y un León que le metió cabeza fría y latigazos ofensivos. Camilo Vargas tuvo que emplearse a fondo para no aceptar el segundo, primero en un disparo de Iván Moreno que lo envió hacia tiro de esquina y en ese mismo córner, Barreiro metió cabezazo que el guardameta colombiano también sacó casi sobre la línea.

Mora no es que se haya guardado nada, al contrario, aventó lo mejor que tuvo a disposición, solo que Atlas simple y sencillamente no anda, para muestra, el larguero que le dijo no al fogonazo de Herrera. La Academia quiso pero no pudo. Los gritos de ¡Fuera Mora! se generalizaron en la “madriguera”. Del otro lado, La Fiera extiende su racha a seis partidos sin conocer la derrota y nuevamente colgando el cero, lo que habla de que el proyecto Larcamón sigue viento en popa.

Liga MX

Clausura 2023

Jornada 11

Atlas 0-1 León

Goles

0-1 Minuto 18.- Implacable zurdazo de Víctor Dávila para dejar sin chance a Vargas

Alineaciones

Atlas: 12.- Camilo Vargas, 15.- Diego Barbosa (4.- José Abella 81´), 2.- Hugo Nervo, 13.- Gaddi Aguirre, 14.- Luis Reyes, 26.- Aldo Rocha (6.- Edgar Zaldívar 74´), 18.- Jeremy Márquez (17.- Jaziel Martínez 61´), 7.- Ozziel Herrera, 29.- Brian Lozano (28.- Brayan Trejo 61´), 33.- Julián Quiñones, 9.- Julio Furch (10.- Edison Flores 74´), DT.- Benjamín Mora

León: 30.- Rodolfo Cota, 3.- Iván Moreno, 21.- Stiven Barreiro, 25.- Paul Bellón, 22.- Adonis Frías, 24.- Osvaldo Rodríguez (34.- Oscar Villa 83´), 26.- Fidel Ambriz (29.- Lucas Romero 45´), 19.- Yairo Moreno, 13.- Ángel Mena (20.- Alfonso Alvarado 69´), 7.- Víctor Dávila (11.- Elías Hernández 69´), 18.- Lucas Di Yorio (15.- Brian Rubio 83´), DT.- Nicolás Larcamón

Tarjetas Amarillas

Atlas: Aguirre (65´), Nervo (68´)

León: Moreno (36´), Moreno (73´)

Tarjetas Rojas

No Hubo

Árbitro

Marco Ortiz (Bien)

Asistentes

Karen Díaz y Mauricio Nieto

Estadio Jalisco