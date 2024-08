Kraken gana pelea por el orgullo salmantino a Kid Star

Con una rivalidad al límite dispuesta a ser llevada a las últimas consecuencias rumbo al duelo de máscara contra máscara pactado para festividades de la expropiación petrolera del próximo año, en nuevo mano a mano, el “Rudo Marino”, Kraken con llave aplicada en el centro del ring derrota en lucha libre a tres caídas al “Guardián Galáctico” Kid Star.

La rivalidad del momento de la Lucha Libre en Salamanca se trasladó al vecino municipio fresero como parte de una cartelera de triple A impulsada por Promotiones Freseros Brothers rumbo al duelo de máscara contra máscara a celebrarse en la capital petrolera del bajío en Marzo del 2025.

La primera caída se la llevó el “Guardián Galáctico”, la segunda el “Rudo Marino” y finalmente la tercera y última, Kraken con llave a las piernas aplicada en el centro del ring.

Gran batalla sobre el ring la protagonizada por los enmascarados salmantinos, Kraken y Kid Star. / Fotos/Cortesía/@Kraken

Uno de los momentos clave para que el “Rudo Marino” obtuviera el triunfo fue un azotón directo sobre cama de sillas aplicado por el irreverente, extrovertido y el repleto de artimañas “Kraken”, que esta vez, para sorpresa de propios y extraños se trae la victoria de forma limpia.

Al termino del mano a mano, con las huellas visibles de la tremenda batalla dada por ambos sobre el ring y como todo buen deportista, el “Guardián Galáctico” reconoció la victoria de Kraken y agradeció haberle dado una de sus mejores luchas, “así quiero que te entregues y yo me voy a entregar al doble este marzo del 2025 donde voy a exponer mi máscara y no me voy a dejar ganar, hoy te demostré que tengo colmillo, con bases rudas y técnicas, no me voy a dejar de ti”.

“El Rudo Marino” sigue ganando adeptos dentro de la Lucha Libre. / Fotos/Cortesía/@Kraken

Un enfrentamiento por el orgullo salmantino, donde la máscara de Kid Star (nuevo diseño), quedó rota y rasgada, “es una máscara plateada con corte clásico y boca cerrada, tampoco Kraken salió tan limpio, también le rompí su máscara, esperaba traerme la victoria, sin embargo, sacó sus recursos, me aplicó una llave muy fuerte que me inmovilizó desde las piernas hasta la cadera y ya no pude, entonces vamos a seguirnos preparando, esas lesiones que a un tengo hay que fortalecerlas (sic)”.

Ambos luchadores enmascarados salmantinos mostraron calidad, protagonizaron una lucha recia y de alta competitividad deportiva, siendo premiados con el reconocimiento y aplauso del respetable.

A lo largo del presente año ambos luchadores salmantinos con casi 10 años de rivalidad se han enfrentado en tres ocasiones, la primera con empate en mano a mano (Promotora Polar), la segunda con triunfo para el bando técnico encabezado por “el Guardián” Galáctico en presentación por equipo (LPI) y ahora con triunfo para Kraken “Rudo Marino” (Promotiones Freseros Brothers).