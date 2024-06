Kraken, el rudo salmantino que está triunfando en las principales arenas del país

Está atravesando por su mejor momento como luchador. Se llama Kraken, el rudo salmantino que ha conquistado al público y en cada función la gente lo corea, le aplaude y compra sus máscaras; orgulloso de representar a su tierra, dice que está representando a un personaje para el cual no nació, sino para el cual se tuvo que hacer.

“La idea surge de mis maestros por la necesidad de tener un personaje rudo en la escuela de Lucha Libre, con América y Pantera Primero, Rey Muerte también sugirió el personaje, así como la idea de la máscara y el diseño; a partir de ahí me ha tocado interpretar un personaje, para el cual no nací, pero para el cual me tuve que hacer; al principio no quería personificar a este rudo, pero conforme entré en el gusto y aceptación de la gente, lo hice de mejor forma, la gente es la que manda, estoy para satisfacer al respetable y se vayan contentos de haber visto a un rudo diferente de todo el cartel”.

“Después de 13 años, ahí está el resultado, la gente corea mi nombre, la gente tiene mis camisas, mis máscaras, a la gente le ha gustado el personaje, la gente ha aceptado muy bien al rudo, creo estar en mi mejor momento para triunfar”.

Desde los cuatro años, Kraken comenzó a desarrollar su gusto por la lucha libre, al ver en Triple A, a un Octagón, a La Parka; de hecho, en la parte superior derecha de su espalda tiene tatuado al “Amo de los Ocho Ángulos”.

“El niño que alguna vez soñó con conocer a Octagón, a los 16 años le tocó trabajar con él y luchar contra él aquí en Salamanca, en la Cancha del Árbol, un 16 de marzo del 2016; han sido muchas las satisfacciones, experiencias y anécdotas que guardo con el corazón, son mi motivación día a día para ir a entrenar, ir a rodar e incluso, para caer en cada movimiento en el ring”, compartió Kraken.

Al describir las características de su máscara explicó: “la máscara tiene tentáculos, haciendo referencia al monstruo marino, al calamar; todos recuerdan a un Kraken, gracias a las películas de Piratas del Caribe como un pulpo gigante, tiene los cuatro ojos con la enorme visión que debe tener el luchador, sus conocimientos a ras de lona y conocimiento entre las cuerdas, son seis los tentáculos por la referencia al calamar, los otros dos son mis brazos, la boca está abierta para que la gente pueda conocer un poco más de la persona y recordar que debajo del elemento del luchador, se esconde también un soñador, un fracasado, un triunfador, como la gente lo quiera ver, como a veces me siento yo, sin embargo, me pongo la máscara y es romper con esa sensación de ansiedad, de miedo e inseguridades para convertirme en el rudo marino, en el rudo salmantino que la gente está colocando como el número uno, 100% caperuzo, orgulloso de representar a mi tierra con mis colores en las máscaras y en los equipos que uso”.

Y agregó: “antes que luchador, soy aficionado y como aficionado vivo la lucha libre, para mí es un sueño hecho realidad portar esta máscara y luchar ante toda esta gente, bendito sea el Señor que me permite encarar este personaje y estar en el gusto del respetable público”.

En el ring Dark Skalibur primer campeón juvenil; Bolcho y Máscara de Acero retienen título

Cabe mencionar que en función de lucha libre de primer aniversario luctuoso de la “Chica Yeye”, firmó contrato ante la Comisión de Box y Lucha Libre de Salamanca para que en Marzo del 2025 se lleve a cabo pelea de máscara contra máscara contra Kid Star, enmascarados con más de 10 años de rivalidad.

Así también, recordó a la diva salmantina, la “Chica Yeye”, como un ícono de la Lucha Libre en Salamanca.

“Cuando yo iba empezando, Julio ya era la diva, estaba dentro de los primeros de Triple A y DTU, peleó para la empresa de Súper Astro en la Ciudad de México, en el mero zócalo capitalino, rodeado de puras estrellas como Zorro y el Daga; así también tuve la fortuna de trabajar tres ocasiones con él, un tipazo, nos dolió muchísimo su partida, sin embargo, afortunadamente o desafortunadamente nos ha vuelto a reunir, nos ha dejado buena vibra con todos estos aplausos para él, me hubiera gustado que estuviera aquí porque con la experiencia que ya tengo, daríamos él y yo unos luchones”.