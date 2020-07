Kokis Fit, deportista salmantina llena de energía y salud

Georgina Josefina, conocida como Kokis Fit, es una deportista salmantina llena de energía y salud que en dos años y medio ha logrado bajar de peso 30 kg con entrenamiento en el gimnasio y cambio de hábitos alimenticios.

Al respecto comenta, “llevo entrenando dos años y medio en el gimnasio, no ha sido fácil mantenerme, al principio no tenía ganas y motivación, sin embargo, mis hijos, principalmente la más chica me impulso a cambiar mis hábitos alimenticios y entrar al gimnasio”.

A ello agrega, “se me bajaba la autoestima porque la ropa ya no me empezó a quedar, a parte mis hijos me insistían en que debía de cuidar mi salud porque estaba subiendo mucho de peso, así también ha sido de mucha motivación mi actual pareja, Raiden Depreador del Dolor el cual me motiva y me impulsa a siempre buscar ser la mejor. Y es lo que me esfuerzo día a día, ser mejor persona y atleta”.

Así también destaca, “el ir viendo como mi cuerpo poco a poco cambiaba me motivo a seguir más y más, a la fecha llevo casi los dos años y medio sin dejar de entrenar, cuando se quiere se puede, se ha elevado mi autoestima y ahora tengo la oportunidad de ayudar con mi experiencia a muchas personas”.

La deportista Kokis Fit tiene dos hijos, Max de 17 años y Mega de 10, quienes en la actualidad también entrenan y siguen el ejemplo de su mamá.

En marzo del presente año con motivo de los festejos alusivos al aniversario de la expropiación petrolera quedo en segundo lugar del Strong Man Salamanca, categoría femenil, siendo esta su primera competencia en su trayectoria deportiva.

El strongman consiste en un circuito y hacer recorrido en el menos tiempo posible, cargar un yugo de 120 kg en mts, una llanta de tractor voltearla durante 30 mts, peso muerto con barra sacar 15 repeticiones con 100 kg y empujar un trineo de 100 kg y empujar un trineo 100 kg en el menor tiempo posible.

Dentro del mundo del deporte ha tenido la oportunidad de conocer a campeones mundiales del deporte del fisicoculturismo como es Jorge “gansito” de León Guanajuato, Mr México y campeón mundial; al igual que ha Waldo García, Mr México y campeón mundial.

Actualmente Georgina Josefina forma parte de la agrupación Depredadores del Dolor Todo Terreno y se prepara para competencias futuras de fisicoculturismo y fitnees.

Para terminar destaca, “me describo como una persona deportistas llena de energía y salud, con ganas de seguir motivando e impulsando a más gente a que se active físicamente y refuerce su sistema inmunológico, ahora más que nunca a través del deporte”.