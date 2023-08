Kevin y Tony Rodríguez listos para debutar con Petroleros Salamanca C FC

Salamanca; Gto. Orgullosos de ser parte del regreso al futbol profesional del equipo Petroleros Salamanca C FC se encuentran los hermanos salmantinos, Kevin Uriel y Juan Antonio Rodríguez Alcántara, desde que supieron de las visorias para el armado del plantel de la Liga Premier Serie A, ambos se propusieron esforzarse al máximo para quedar, ahora son parte del Club.

Ambos a nivel amateur han cosechado campeonatos en diversos torneos.

Ambos integrantes del equipo Petroleros Salamanca C FC crecieron jugando futbol, Juan Antonio Rodríguez “Tony”, categoría 1998, con experiencia dentro de la Tercera División Profesional donde en su momento también jugó para el equipo de su ciudad, Salamanca FC e incluso más chico de edad, como aficionado vivió la efervescencia de aquella final del Torneo Apertura 2006 del equipo Petroleros de Salamanca en Primera División A, ahora conocida como Liga de Expansión o Desarrollo.

Por su parte Kevin Uriel Rodríguez, categoría 2006, intentando desde hace tiempo formar parte de Fuerzas Básicas de diversos Clubs de Primera División como Cruz Azul, América, Pachuca, Monterrey y León, acudiendo a pruebas e incluso llegando a último filtro, sin recibir la oportunidad de quedar hasta ahora.

“Orgulloso de volver a jugar para un equipo de mi ciudad”, Tony Rodríguez

Para el jugador salmantino, Tony Rodríguez, ser parte del equipo Petroleros Salamanca C FC lo tiene contento y hace sentir orgulloso, sobre todo porque tendrá la oportunidad de volver a jugar para un Club profesional de su ciudad, “siempre es motivo de orgullo representar a tu ciudad y los colores que le caracterizan, me toca de nueva cuenta estar y hacer un buen papel para que nuestra afición se llene de orgullo de cada uno de nosotros (sic)”.

Contentos y felices de formar parte de la historia del equipo Petroleros Salamanca C FC.

Hace poco menos de una década, Tony Rodríguez formó parte del equipo Salamanca FC de Tercera División en donde se caracterizó por sus anotaciones bajo la batuta de entrenadores como Melgar, Murillo y Garza, ahora auxiliar técnico del equipo petrolero.

“Mis últimos tres años en equipos de tercera división fueron aquí y nos fue más o menos bien, las tres temporadas entramos a la liguilla y se hicieron buenas cosas, ya después se vino esta larga pausa hasta ahora que se abre esta nueva oportunidad (sic)”.

Con el equipo Salamanca FC TDP marcó ocho goles en su primera temporada, veinte goles en la segunda y alrededor de treinta en la tercera temporada

Para Tony Rodríguez formar parte del equipo Petroleros Salamanca C FC le trae gratos recuerdos de su infancia cuando su papá a él y su hermana lo llevaba al Estadio Olímpico de la Sección 24 para presenciar los partidos del equipo Petroleros de Salamanca, “estaba chico, mi papá me traía a mí y a mi hermana a los partidos, estar en este estadio me hace volver a sentir otra vez lo vivido en aquel entonces, me siento orgulloso de ahora ya no estar en la grada, sino ahora de este lado, entrenando como parte del equipo”.

Desde las visorias ambos se propusieron quedar dentro del equipo, ahora son parte del Club Petroleros Salamanca C FC.

Con respecto aquella final del Torneo Apertura 2006 en Primera División A del equipo Petroleros Salamanca comenta, “a la final no pudimos asistir porque ya se habían acabado los boletos, pero si me hubiera gustado estar aquí y sentir esa bonita sensación que partido a partido experimentábamos de niños”.

Ahora como parte del proyecto sus expectativas y del equipo son entrar a la liguilla, “para eso hay que hacer un buen torneo, tenemos un buen grupo, vamos hacer un buen papel, esperamos puedan confiar en nosotros y demos buenos resultados”.

En relación a la pretemporada realizada con el equipo destaca, “me costó, fueron casi seis años parado en lo profesional, sin embargo, mi papá, familia, hermanos y esposa nos dieron mucho aliento para seguir y no desistir, ahora se da la oportunidad de estar otra vez”.

Así también señaló que, “en este regreso al fútbol profesional, es muy bonito poder ahora compartir equipo con mi hermano menor, todo esto es muy hermoso, es una gran experiencia que nos va a dar a los dos, ahora que estamos entrenando juntos nos vamos a llevar bien, está más chico de edad y hay que llevarlo con calma”.

Para terminar comentó, “pensábamos a lo mejor no se pudiera dar esta oportunidad para los dos, pero mi papá nos animó y decía que íbamos a quedar; los dos nos propusimos quedar por mi papá, la familia que siempre ha estado con nosotros, apostamos por esforzarnos cada entrenamiento, cada prueba, desde la primera visoria y ahora aquí estamos, dispuestos a seguir dando lo mejor con este gran grupo de jugadores”.

“Agradecido con Dios por oportunidad presentada”, Kevin Rodríguez

Por su parte Kevin Rodríguez comenta, “primero que nada agradecer a Dios por la oportunidad que se me está presentando, muy contento y feliz de formar parte de este proyecto en el regreso del equipo Petroleros de Salamanca al futbol profesional, muy feliz de estar cumpliendo un sueño, es un gran paso, muy feliz de estar con mi hermano”.

Anteriormente, Kevín Rodríguez, ya había intentado quedar dentro de un Club de Futbol Profesional, sin embargo, la oportunidad no se había presentado como ahora, “lo había intentado bastante, siento que el insistir y persistir es lo que me ha ayudado alcanzar este objetivo”.

Kevin Jr, acudido a pruebas con equipos como Cruz Azul, América, Pachuca Monterrey y León, no había podido quedar, pero ahora contento de estar en este lugar.

Al respecto subraya, “no podía ser mejor que con el equipo de mi ciudad, con el equipo de donde yo he crecido y nacido, aún más contento que mi familia podrá estar cerca del equipo”.

Enfatizó, “la verdad que nunca me imaginé estar aquí, con el equipo más que nada; cuando los Petroleros de Salamanca jugaron la final del 2006, yo apenas había nacido, conforme fui creciendo escuchaba de aquella final contra Puebla, he visto muchos videos y fotografías de aquel momento, he sentido nostalgia de no haber podido estar ahí apoyando al equipo, pero ahora más feliz, motivado y con ganas de ganas de cumplir el sueño, darle la Copa a Salamanca”.

Cabe mencionar que al lado de su hermano mayor Tony, a nivel amateur han conquistado diversos títulos, uno de ellos a inicios del año 2022 dentro de la categoría especial C de la Liga Salmantina de Futbol, así como muchas otras más.