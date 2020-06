Karol Hernández seleccionada estatal es Squahs

La squashista salmantina Karol Judith Hernández Rodríguez a lo largo de tres meses de alerta sanitaria provocada por la Pandemia del Covid – 19 ha estado entrenando desde casa con la finalidad de obtener medalla de oro dentro de los Juegos CONADE 2020.

Los Juegos CONADE 2020 de Squash inicialmente estuvieron programados para realizarse en Mayo, sin embargo, a consecuencia de la emergencia sanitaria fueron suspendidos y a la postre aplazados para el segundo semestre del año, sin que se tenga fecha específica.

El Squash se ha vuelto parte de su rutina diaria

Karol Hernández de 16 años de edad practica el squash desde pequeña, “comencé a practicar este deporte a los diez años de edad porque mis hermanas lo practicaban y lo quise intentar (zic)”.

A lo largo de su naciente trayectoria deportiva ha participado en diversas ocasiones dentro del proceso de Olimpiada Nacional, quedando en tres ocasiones a un lugar de clasificar a la máxima justa deportiva, sin embargo, la cuarta ha sido la vencida.

A ello agrega, “para mí el Squahs representa un deporte en el que puedes crecer y establecer metas, es algo que con el paso del tiempo se ha convertido en parte de mi rutina diaria (zic)”.

La atleta salmantina se caracteriza por su dedicación y fortaleza para esforzarse, “cada vez que algo no me sale bien, me esfuerzo por hacerlo mejor; me gusta mucho la competencia”.

Así también comentó, “mi meta es ganar medalla de oro en Olimpiada Nacional, estamos trabajando duro desde casa para conseguir el primer lugar”.

Karol Hernández forma parte del equipo Sub 17 que este año está muy fuerte y sobre la cual su entrenador Luis Alberto Quintal Romo tiene buenas expectativas, el oro.

El equipo guanajuatense Sub 17 femenil de Squahs se encuentra conformado por las salmantinas Daniela Camacho y Karol Hernández, así como las capitalinas Mariana Narvaez y Margarita Gómez.

Para terminar comentó, “esta será mi primera olimpiada nacional me estoy preparando en casa, saliendo a correr por las mañanas y haciendo lo que corresponde cada día”.