Karla Muñoz orgullosa de conseguir campeonatos en futbol femenil

Contenta y motivada por el título de campeón obtenido en la Liga de Fútbol Femenil del Bajío se encuentra la jovencita salmantina Karla Monserrat Muñoz Silva que además en cierre de año 2019 conquistó el título de copa en Liga Petrolera de Fútbol Infantil y Juvenil.

Karla Muñoz juega como volante o delantera, desde los once años de edad comenzó a jugar el fútbol inspirada en su hermano Carlos Muñoz que ha formado parte de las Fuerzas Básicas del Club Atlas con quien conquistó el bicampeonato de la categoría Sub 15 de la Liga MX, además de disputar cuarto liguillas, la última en la categoría Sub 17 del Torneo Clausura 2019

Gráfica/Miguel Manjarrez.

Con respecto al título que a finales del año pasado obtuvo con el equipo Irapuato Femenil dentro de la Liga de Fútbol Femenil del Bajío, la jovencita salmantina comentó, “contenta y motivada porque sé que podemos obtener el campeonato, no fue del todo una buena temporada porque a lo largo hubo muchas altas y bajas, sin embargo, se logró alcanzar el objetivo”

A ello agregó, “en mi primera temporada busque acoplarme, me costó un poco de trabajo por su forma de jugar, que es más de toque y no tanto de burlar, sin embargo, el aprendizaje ha sido mucho”.

Así también comentó que para el presente año buscará ser de nuevo campeona con Irapuato y acumular más minutos, “en este año el equipo femenil participará de nueva cuenta en Liga de Fútbol Femenil del Bajío y Copa Telmex, el objetivo es ahora alcanzar el campeonato en ambas competencias”.

EL DATO....

Actualmente tiene seguimiento por parte del Club Chivas.

Enfatizo sentirse también orgullosa por el campeonato de copa alcanzado con el equipo Chivas Salamanca dentro de la Liga Petrolera de Fútbol Infantil y Juvenil.

Para terminar externó encontrarse en seguimiento con Fuerzas Básicas del Club Chivas del Guadalajara, esperando un día poder formar parte del mismo.

En su pasado reciente, Karla Muñoz representó al estado de Guanajuato dentro del Torneo Nacional de Fútbol Femenil Scotiabank categoría 2002 y menores con sede ciudad de Toluca donde en la gran final se queda con el subcampeonato como parte del equipo Promesas Juventinas Sidec de Celaya.