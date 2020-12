Jugarán con refuerzos de lujo Copa Internacional Mariachi 2020

Luego de coronarse campeones de la Copa Bajío León Fut 7, el equipo CIS FC Salamanca se reporta listo para disputar la Copa Internacional Mariachi 2020 a realizarse el 19 y 20 de diciembre en Guadalajara, Jalisco.

En relación al campeonato recientemente obtenido, el jugador ex profesional y entrenador del equipo CIS FC Salamanca, José Guadalupe Garza comenta, “ha sido un torneo bastante bueno, muy competitivo con equipos de alto nivel en fútbol 7 e incluso con jugadores que están en selección mexicana; fue una experiencia muy buena para nosotros, fue nuestro segundo torneo en este nivel de fútbol 7, en los llegamos a la final, una lamentablemente la perdimos, afortunadamente tuvimos revancha una semana después y salir campeones, eso habla del compromiso que tienen los muchachos con el equipo”.

Con refuerzos de lujo buscarán poner en alto el nombre de Salamanca.

A ello agregó, “ahora se viene la Copa Mariachi Internacional en Guadalajara la cual ya estamos más listos para encararla”.

Enfatizó, “tendremos muy buenos refuerzos que han venido a jugar con nosotros, ex jugadores de primera división y campeones del mundo sub 17, se van integrar algunos nuevos, el grupo los conoce bastante bien, entonces no creo que les cueste adaptarse, esperemos y dejar el nombre de Salamanca muy en alto”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes TMR Salamanca recibe con “ánimo a tope” al Leones Negros Morelia

Para terminar comenta, “no será nada fácil, habrá equipos muy competitivos de Estados Unidos y de diferentes partes del país, pero estamos preparados para encarar este nuevo reto”.