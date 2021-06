Jugadores salmantinos y vallense en finales de 3a División

Los hermanos salmantinos Luis Daniel y Mauricio Torres Zamarripa, así como el vallense Luis Antonio Rubio, buscan escribir con letras de oro sus nombres en la historia del equipo Delfines de Abasolo, escuadra que aspira a obtener su tercer ascenso y al título de campeón en Tercera División Profesional.

El conjunto Delfines de Abasolo se encuentra en cuartos de final.

El fin de semana el equipo Delfines de Abasolo amarró el boleto a cuartos de final de la Zona B de mencionada división del futbol mexicano, tras empatar a 2 en el marcador global, siendo en la tanda de penales donde, gracias a las intervenciones de su guardameta y penal decisivo anotado por el jugador salmantino, Luis Daniel Torres, avanzan a cuartos de final.

El jugador salmantino Luis Daniel Torres es el capitán del equipo.

Al respecto Luis Daniel Torres, comenta: “El equipo se encuentra contento por lo que hemos logrado y avanzado, cada vez estamos más solidarizados como equipo en cuestión de mentalidad y esfuerzo, trabajo en equipo; somos un equipo de carácter, de lucha y orden atrás y adelante, en difícil nos generen jugadas de peligro, somos un equipo compacto, no dejamos morir un solo balón, todas las peleamos, el equipo no está confiando, al contrario enfocado en llegar a la final y ser campeones, estamos muy convencidos con la firmeza y humildad de cada uno”.

En relación al penalti decisivo anotado en octavos de final que terminó por permitir que avanzaran a cuartos de final, señaló: “Un poco nervioso, sin embargo cuando estaba a punto de tirar sentí la seguridad y toda la experiencia acumulada en tercera división, así me dije, esto es lo mío, siempre con la decisión de meter el balón, nunca dude de cambiar mi disparo al otro lado, mi mentalidad siempre fue tirar al lado de derecho; agradezco la confianza y seguridad que me tienen de cobrar los penales decisivos, es una táctica que se ha venido utilizando”.

A ello, agregó: “Estoy contento porque he marcado mucha experiencia y seguridad dentro del equipo y también el mismo equipo me ha dado seguridad para demostrar de lo que estoy hecho”.

Con respecto al rival en turno, señaló: “Seguimos con la misma humildad y enfocados, sabemos que los equipos que están ahí entre los ocho mejores, es porque dejaron alguna huella en este torneo y que se debe demostrar, somos once contra once, aquí es donde destaca la calidad de cada uno, estamos enfocados en lo que queremos, aceptamos que es un buen rival, sin embargo tenemos conque y los hombres suficientes para manejar el mano a mano, la mentalidad es ganar, no queremos dar ventajas, queremos siempre ganar con la fe puesta en Dios”.

En cuanto al rol de capitán que se encuentra jugando dentro del equipo, comenta: “Siempre lo he dicho antes de empezar cada partido, ser capitán no me hace ni menos ni más, cualquiera puede ser capitán, todos somos un capitán dentro del partido porque todos ordenamos, hablamos, mandamos y damos el máximo, nos queda claro que todos los que somos parte de Delfines tenemos calidad para para estar en otras divisiones, hemos demostrado que somos capaces de desequilibrar a cualquier equipo gracias al esfuerzo, calidad y experiencia que le metemos, siempre queremos dar más, el plus, todos traemos la camiseta del equipo Abasolo bien puesta”.

A lo largo de su trayectoria deportiva, el jugador salmantino, en dos etapas fue jugador del extinto Salamanca FC de Tercera, escuadra con la cual debutó como profesional en la temporada 2015-2016, posteriormente formó parte del Club Tlajomulco FC de la misma división y después regresa al equipo de su ciudad donde marcó en la temporada 2018-2019 más de media decena de anotaciones.

Posteriormente debido aún problema de salud solo jugó media temporada 2019-2020 con el equipo Tiburones Freseros de Tercera División, marcó tres anotaciones; y ahora en su última temporada en dicha división quiere hacer historia en la zaga defensiva como La “Muralla” Torres del conjunto Delfines de Abasolo.

El equipo Delfines Abasolo avanzó a la liguilla de la Zona B como último invitado a la fiesta grande de noventa y dos equipos que en respectivos grupos buscaron acumular la mayor cantidad de puntos para ubicarse entre los primeros lugares de la tabla general.

En dieciseisavos de final luego de perder el juego de ida uno a cero ante Universidad Autónoma de Zacatecas ganan la vuelta dos goles a uno, avanzando en tanda de penaltis

Ahora, en octavos de final luego de empatar el juego de ida a cero y el de vuelta a dos anotaciones ante Deportivo Diablos Tesistán de Jalisco, avanzan a cuartos de final en tanda de penaltis.

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes Salmantinos a preparación para ir a prueba a Clubes de 1ª División

El juego de ida se juega este jueves a las 16 horas en el Estadio Municipal de Abasolo y la vuelta el domingo a las 12 horas en el Centro Deportivo Cultural 24 de Marzo de Cultural el rival, Volcanes de Colima.

Los Delfines de Abasolo entre sus filas tienen como entrenadora a la vallense Anita Zavala, ex jugadora del Club León de la Liga MX y primera mujer que entrena a un equipo de hombres dentro del futbol mexicano y al jugador ex profesional de adopción salmantina, Marco “Block” Ruiz.