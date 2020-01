Jugadores salmantinos en 2019 abrazan Gloria Deportiva

Marcados por campeonatos, debuts y giras cierran una década dentro del fútbol profesional jugadores salmantinos que a lo largo del 2019 abrazaron la Gloria Deportiva.

El año 2019 resultó muy productivo para gran número de jugadores salmantinos quienes con sus respectivos equipos se coronan campeones en diversas competencias donde participaron e incluso a nivel de selección nacional.

Foto: Cortesía

Un cierre de década donde el talento salmantino se ha hecho presente en la disciplina de fútbol con importante presencia de ellos en diversas ramas y divisiones del fútbol mexicano.

Jesús Lara campeón con Alebrijes de Oaxaca

Por un lado, el jugador salmantino Jesús Alberto “el mini” Lara García (delantero), consigue el campeonato del Torneo Apertura 2019 en Liga de Ascenso MX con el equipo Alebrijes de Oaxaca.

A lo largo del Apertura 2019, el jugador salmantino Jesús Lara tuvo constante participación con el equipo Alebrijes de Oaxaca, escuadra con la cual marcó cuatro anotaciones y dio tres asistencias de gol, en más de una jornada considerado parte del once ideal de la Federación Mexicana de Fútbol, además de llegar a 60 goles en su trayectoria deportiva como profesional, uno de esos goles marcado en liguilla.

Jesús Lara ha disputado nueve liguillas en diversas divisiones del fútbol profesional, siendo esta la primera vez que consigue coronarse campeón.

Abraham Vázquez debuta en Copa MX y Liga MX

Dentro de la misma Liga de Ascenso MX, el Torneo Apertura 2019 resultó también muy significativo para el jugador salmantino Abraham Isaac “el chabelo” Vázquez Guerra (delantero) al debutar en Copa MX y Liga MX con el Club Correcaminos UAT.

Un momento especial para Abraham Vázquez en su primer torneo en Liga de Ascenso, fue su debut en Copa MX A 2019 ante las Chivas, escuadra a la cual dentro de la jornada 4 derrotan por un gol a cero gracias al pase de crack que dio a minutos de haber ingresado de cambio. Mientras que en Liga MX de Ascenso A 2019 debuta en jornada 7 ante Atlético Zacatepec.

Abraham Vázquez como jugador profesional inició en el equipo Salamanca FC de Tercera División, desde ese entonces a la fecha ha marcado un total de 59 goles en diversas divisiones y ha disputado cinco liguillas donde ha registrado diez goles, quedando campeón en la Liga de Nuevos Talentos Clausura 2016 de segunda división (ahora conocida como Liga Premier serie B), además de conseguir el Ascenso a Liga Premier de segunda división (ahora conocida como Liga Premier Serie A).

Edson Gutiérrez campeón con Monterrey

El segundo semestre del año que terminó, también fue de ensueño para el jugador salmantino Edson Antonio Gutiérrez Moreno (defensa) quien además de conseguir el título del Apertura 2019 de la Liga MX con el Club Monterrey jugó el partido por el tercer lugar del Mundial de Clubes Qatar 2019 que ganó La Pandilla.

Con el club Monterrey, Edson Gutiérrez ha sido subcampeón en Súper Copa 2018, subcampeón de la Copa MX Apertura 2018, campeón de Concachampions 2019 y campeón Apertura 2019 Liga MX.

Un momento especial para el jugador salmantino Edson Gutiérrez se registró en la jornada 4 del Clausura 2019 donde ingresa de cambio en el Azteca ante el América y a dos minutos de haber ingresado da asistencia de gol con el cual Monterrey termina con racha de 23 juegos sin derrota de los azulcremas.

En su trayectoria deportiva como profesional ha marcado once anotaciones, además de tener nueve liguillas disputadas y un subcampeonato en la extinta Liga Premier de Ascenso Apertura 2016 de segunda división (ahora conocida como Liga Premier Serie A).

Piojito campeón con Cruz Azul y Selección Mayor

Otro de los jugadores salmantinos profesionales que destacaron en el año que terminó es Roberto Carlos “el piojito” Alvarado Hernández (mediocampista), campeón con Cruz Azul en Súper Copa MX 2019 y Leagues Cup 2019, además campeón, en Copa Oro 2019 con Selección Nacional Mexicana Mayor.

En el 2019, el jugador salmantino Roberto Alvarado marcó cuatro anotaciones con el Club Cruz Azul, dos en el Clausura 2019 y dos en Apertura 2019, así como sus tres primeras anotaciones con Selección Nacional Mexicana Mayor.

En los últimos tres años, Roberto Alvarado se ha convertido en As de Copas son seis finales ganadas de ocho disputadas.

Los campeonatos y subcampeonato que hasta el momento ha obtenido el jugador salmantino son los siguientes: Leagues Leagues Cup 2019 (Cruz Azul), Campeón Súper Copa MX 2019 (Cruz Azul), Campeón Copa Oro 2019 (Selección Nacional Mexicana Mayor), Campeón Copa MX Apertura 2018 (Cruz Azul), Campeón Copa MX Clausura 2018 (Necaxa) y Campeón Liga de Campeones 2017 (Pachuca). Además ha sido Subcampeón de Liga en Apertura 2018 (Cruz Azul) y Subcampeón Torneo Toulón 2018 (Selección Nacional Mexicana Sub 21).

Roberto Alvarado, hasta el momento ha marcado 24 goles dentro del fútbol profesional, dos en alguna de las nueve liguillas que ha disputado en diversas divisiones del fútbol mexicano. Así como un gol en primera edición de la Leagues Cup 2019 y un gol en Copa Oro 2019. A nivel de selecciones menores llegó a recibir una convocatoria a selección Nacional Sub 20 y cuatro a Selección Nacional Sub 21, registrando anotaciones en partidos de preparación así como tres en el Torneo Toulón 2018 donde se convirtió en el segundo mejor anotador por México e hizo historia al formar parte de la segunda generación de mexicanos que consigue acceder a la gran final.

Alice Soto campeona con Selección Nacional Sub 15

Dentro del fútbol femenil, también se registró presencia salmantina a nivel de Selección Menor con Alice Fernanda Soto Gallegos (delantera), jugadora profesional del Club Pachuca, quien dentro de la Copa Internacional Dallas Girls 2019 fue la encargada dar el campeonato a la Selección Nacional Mexicana Sub 15 al registrar el gol del título en la gran final, además de registrar tres anotaciones en la fase de grupos y doblete en semifinal, convirtiéndose así en la máxima rompe redes del equipo con seis anotaciones. Previo a ello marco cuatro anotaciones en partidos de preparación.

Así también en este año que terminó con el equipo Pachuca Sub 17 conquista título en competencia amateur.

Legión salmantina campeón Sub 15 con León

La Legión salmantina integrada por los jovencitos salmantinos Johan Jesús Delgado Estrada (delantero), Jahir Moisés Juárez Acosta (mediocampista), Alejandro Alanis Araiza (portero) y Octavio Vallecillo (defensa) consigue el campeonato con el Club León Sub 15 dentro de la tercera edición del torneo internacional de Fuerzas Básicas “Copa Celta 2019” disputada en Campeche.

Una Copa Internacional con representación de varios países a la cual acudió el equipo Sub 15 de León a manera de preparación para el Clausura 2019 de la Liga MX.

Foto: Cortesía

Para el segundo semestre del año que recién terminó todos ellos pasaron a formar parte del equipo Sub 17, escuadra con la cual hicieron historia al convertirse en la primera generación de la fiera de la categoría en instalarse en la liguilla.

Así también como parte del proceso que vienen teniendo desde la Sub 13 dentro de las fuerzas básicas del Club León, han disputado diversas liguillas de la Liga MX, siendo semifinal la instancia más lejos que han logrado llegar.

Isaac Olguín consigue triplete con Pumas

Así también un año de ensueño tuvo el jugador salmantino Isaac Alexander Olguín Juárez (portero) de las Fuerzas Básicas del Pumas quien en el año que terminó consigue el campeonato dentro de la Liguilla de Filiales Liga Premier Serie A del Clausura 2019, campeón en categoría Sub 17 de la Liga MX Clausura 2019 y campeón en liguilla sin derecho de ascenso de Tercera División Profesional Temporada 2018 – 2019.

Además, a mediados de año tuvo oportunidad de realizar una gira por Francia con Pumas Sub 17 enfrentando a equipos de las fuerzas básicas del Paris FC, Racing Club Lens, Paris Saint Germán, HJK Helsinki de Finlandia, AS Mónaco, Atlético de Madrid y FC Conpenhague, estos cuatro últimos dentro del Torneo Internacional U 17 Saint André Lez Lilie Francia, ocupando el sexto lugar del certamen.

Emiliano Soto realiza gira por EU con León Sub 14

De igual manera el año que terminó resultó importante para el jovencito salmantino Emiliano Soto Camacho (mediocampista) quien previo a su incorporación al equipo León Sub 15 para el torneo Apertura 2019 y tras jugar torneos Sub 13 de la Liga MX con la fiera, tuvo la oportunidad de disputar con el equipo Sub 14 el Torneo Internacional Copa Generación Adidas 2019 con sede Dallas Estados Unidos.

Un certamen internacional donde alineó todos los partidos, además de anotar en fase de grupos. Mientras que en el partido por el tercer lugar anota el quinto disparo de la tanda de penaltis con el cual consiguen terminar en dicha posición.