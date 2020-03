Jugadores ex profesionales campeones con Transp. Salamanca

A lo largo de la edición 39 del Torneo de Los Soles, el equipo Transportes Salamanca entre sus filas contó con varios jugadores campeones en ediciones anteriores e incluso con finales y títulos a nivel profesional, siendo todos ellos factor importante para la obtención del campeonato.

Fotos: Carlos Cisneros | El Sol de Salamanca

La experiencia de jugadores de trayectoria en el fútbol mexicano como Regis Silva, Jonathan Miramontes y Juan Carlos de la Barrera, combinado con talento joven salmantino, terminó por catapultar con el Sol de Oro al equipo Transportes Salamanca en su temporada de debut dentro del Torneo de Los Soles.

Fotos: Marco Bedolla | El Sol de Irapuato

Entre los jugadores del equipo Transportes Salamanca con experiencia en ediciones anteriores, liguillas y campeonatos destacaron elementos como el brasileño naturalizado mexicano Regis Silva, jugador ex profesional y subcampeón en el Torneo Apertura 2006 con el equipo Petroleros de Salamanca de la Liga de Ascenso. Además de ganar la noche del pasado lunes su tercer campeonato del Torneo de Los Soles (dos veces con Nativitas Salamanca y ahora con Transportes Salamanca). A nivel profesional ex jugador de equipos como Irapuato, Universidad de Guadalajara, Mérida FC, Petroleros de Salamanca, Querétaro, Tampico Madero, Cajeteros del Celaya y Guerreros de Tlaxcala.

Así también, el jalisciense, Jonathan “el burrito” Miramontes, jugador ex profesional con equipos como Monterrey, Veracruz, San Luis e Irapuato, quedando campeón con este último. Ahora en su tercera edición dentro del torneo de Los Soles campeón con Transportes Salamanca.

Por su parte, el chiapaneco y capitán del equipo Carlos “el potro” Santos por cuarta ocasión en su trayectoria deportiva se corona campeón dentro del Torneo de Los Soles, anteriormente lo hizo con Tortuguitas Salamanca, Nativitas Salamanca, Deportivo Oro Querétaro y ahora con Transportes Salamanca. Jugador ex profesional de equipos como Jaguares de Chiapas, Zamora y Petroleros del Salamanca, con este último subcampeón del Torneo Apertura 2006 en Liga de Ascenso.

El equipo Transportes Salamanca para la presente edición también tuvo entre sus filas a Mauro Arredondo, Jesús García y Gustavo Rodríguez, todos ellos salmantinos y ex campeones profesionales ascendidos con Real Zamora de la extinta Liga Nuevos Talentos de la segunda división a la Liga Premier, ahora conocidas como Serie “A” y Serie “B” respectivamente, además de ser ex jugadores del Salamanca FC y ahora por primera vez campeones del Torneo de Los Soles, siendo Mauro Arredondo campeón de goleo.

Por el equipo Transportes Salamanca, también sobresalió el jugador de la comunidad de Mexicanos, Benigno “beny” Valenzuela, ex jugador profesional del equipo Topos de Reynosa y ahora campeón por tercera ocasión consecutiva dentro del Torneo de Los Soles, anteriormente bicampeón con Deportivo Oro Querétaro.

Y qué decir del guardameta ex profesional de equipos como Irapuato, Petroleros de Salamanca y Furámo Pátzcuaro, el salmantino Sergio “el jamón” Martínez, campeón en una ocasión dentro del Torneo de Los Soles con Nativitas Salamanca y ahora con Transportes Salamanca al igual que elementos como Héctor de León, Omar Flores y José Antonio “tony” Corona, así como el irapuatense Emmanuel Saldaña, jugador ex profesional en equipo Bravos de Nuevo Ladero, Celaya FC, Petroleros de Salamanca, Irapuato y Deportivo El Milagro. Así también campeón por segunda ocasión en este certamen Omar Flores.

A la lista de jugadores ex profesionales, campeones en Torneo de Los Soles se suma el jalisciense Juan Alexi Topete, quien formó parte del Club Celaya FC; el internacional queretano Juan de La Barrera, ex integrantes de equipos como Tampico Madero, Atlante, Pachuca, Puebla, Zacatepec, Correcaminos, Irapuato, San Luis (Libertadores 2011), Indios de Ciudad Juárez y Guerreros de Tlaxcala; el mexiquense Mariano Escobedo, ex jugador profesional del equipo Reboceros de la Piedad y Petroleros de Salamanca; Ramón Negrete, ex jugador del Salamanca FC.

Por su parte el estratega y jugador ex profesional de los Petroleros del Salamanca y Celaya, Roberto “el Castor” García, consigue su tercer título dentro del Torneo de Los Soles (dos con Nativitas Salamanca y ahora con Transportes Salamanca), además de haber protagonizado su cuarta final dentro de este certamen, la primera con Real Cuerón, quedando subcampeón .