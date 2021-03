Jugador salmantino en Liga de Expansión con Tepatitlán FC

Luego de convertirse en titular indiscutible en la defensa del equipo Sub 20 del Necaxa, el jovencito salmantino José Rafael Ramírez Robles pasó a formar parte del Club Tepatitlán FC de la Liga de Expansión o Desarrollo, anteriormente conocida como Liga de Ascenso.

Luego de su paso por fuerzas básicas del Club Necaxa se encuentra en Liga de Expansión o Desarrollo.

A lo largo del Torneo Guard1anes 2020 (Apertura), el jovencito salmantino acumuló 12 partidos como titular en el equipo Sub 20 del Club Necaxa e incluso en varias ocasiones por instrucciones del ex entrenador Alfonso Sosa del primer equipo de los hidrorrayos estuvo siendo convocado a entrenamientos, juegos de preparación y partidos oficiales.

A partir del Torneo Guard1anes 2021 (Clausura) forma parte del equipo Tepatitlán FC que participa en la antesala del máximo circuito del futbol mexicano.

El jovencito salmantino que a inicios de febrero cumplió 19 años de edad se encuentra registrado con el primer equipo, escuadra con la cual aún no ha tenido oportunidad de debutar en la Liga de Expansión o Desarrollo.

Rafa Ramírez entrena con el primer equipo, aunque también ha tenido actividad con el equipo Tepatitlán de Morelos de Tercera División.

Con el Club Tepatitlán de Morelos de Tercera División ha acumulado 360 minutos en cuatro partidos que ha alineado.

José Rafael Ramírez inició como jugador profesional en la temporada 2017-2018 de Tercera División con el equipo Atlético Leones donde a lo largo de la primera vuelta acumuló 1238 minutos en 16 partidos que alineó, además de anotar un gol y dejar en aquélla ocasión al equipo en liderato de su zona.

A partir del 2018 fue incorporado a Fuerzas Básicas del Club Necaxa participando en Sub 15, Sub 17 y Sub 20. Marcó un gol en Sub 15 y dos en Sub 17.

Luego de encontrarse tres años en Fuerzas Básicas del Club Necaxa, el jovencito salmantino busca abrirse camino en Liga de Expansión o Desarrollo, manteniéndose firme en su sueño de jugar en primera división profesional.

Como jugador se caracteriza por su juego aéreo, buen golpeo de balón, fortaleza física y agilidad.

Para el juego de esta tarde de domingo de la Liga de Expansión o Desarrollo correspondiente a la jornada 8 entre Tepatiltán FC y Atlante, una vez más se encuentra convocado por el entrenador Paco Ramírez.