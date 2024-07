Juan Ricardo Duarte, bicampeón de goleo en Liga Petrolera de Futbol

Luego de 15 jornadas jugadas, el jovencito salmantino, Juan Ricardo Duarte Paniagua, se ha estrenado como bicampeón de goleo en Liga Petrolera de Futbol Infantil y Juvenil, aunque por el momento se encuentra en recuperación tras sufrir esguince de rodilla de primer grado en partido cuartos de final donde el equipo CEFOR Marco Ruiz de la categoría Baby quedó eliminado.

Juan Ricardo Duarte obtuvo el bicampeonato de goleo dentro del torneo Clausura 2024 con su nuevo equipo CEFOR Marco Ruiz, mientras que en torneo Apertura 2023 obtuvo su primer titulo de goleo con el equipo Lobos Salamanca, además del campeonato por equipo.

Al respecto comenta, “para mi este bicampeonato de goleo ha sido de mucha responsabilidad, antes que nada, gracias a mis entrenadores, primero lo gané con Lobos Salamanca con el entrenador Sandro y ahora con CEFOR este torneo, el entrenador Marco Ruiz me ayudó mucho a mejorar mi forma futbolística y ha llevarme este trofeo otra vez”.

A ello agregó, “este torneo lo sentí más rápido y libre porque tuve compañeros con quienes apoyarme y me ayudaron a llevarme este campeonato”.

Así también destacó, “en la liguilla nos faltó mucho el entrenador Marco Ruiz, porque se fue a España y todavía no llegaba cuando jugamos los cuartos de final, nos dirigido otro entrenador que no nos conocía, nos acomodamos mal y no nos entendimos bien, desafortunadamente quedamos eliminados en penales”.

En relación a la lesión por la cual atraviesa comentó, “lo resentí con chivas, en la categoría 2010, en el gol para abrir el marcador de palomita y sentí un chasquido en la rodilla, pude seguir jugando, sin embargo, cuando me tronó literalmente fue días después en la categoría súper baby (2008) contra chivas de nuevo, se me clavaron los tachos en el césped del estadio Sección 24 y al momento que giré me lastimé, ya no me pude levantar, tengo esguince rodilla de primer grado, estaré dos meses en recuperación (sic)”.

Dentro del torneo Clausura 2024, Juan Ricardo Duarte Paniagua, macó 30 goles con el equipo CEFOR Marco Ruiz de la categoría Baby, compartió el titulo de goleo con Jesús Martínez del equipo Valtierrilla FC, dejando con el segundo puesto a su compañero Lander Rodríguez del equipo CEFOR Marco Ruiz con 21 anotaciones

Así también destacó en la tabla de goleo de la categoría Baby, Jesús Osteguin del equipo ARSA con 20 dianas, Iván Herrera de Chivas con 14 al igual que Juan Casique de Constructora MLC, además de Christopher Casto de Águilas con 13 y Carlo Martínez de Suterm con 64.

Así también, por segundo torneo consecutivo se corona campeón por equipo, esta vez con el equipo CEFOR Marco Ruiz de la categoría Súper Baby, escuadra con la cual también estuvo alineando a lo largo del torneo Clausura 2024, aunque se perdió la final tras lastimarse de la rodilla.