Juan González “Diente” busca su primer Sol de Oro con Constructora MLC/JCHA

Dispuesto a romperse el alma con el equipo Constructora MLC/JCHA dentro de la edición 41 de Torneo de Los Soles se encuentra el guardameta ex profesional laguense, Juan Luis González “El Diente”, quien además se dice agradecido y contento por ser parte de este cuadro salmantino.

Juan Luis González “El Diente” por segunda edición consecutiva forma parte del equipo Constructora MCL/JCHA dentro del Torneo de Los Soles, sin embargo, recientemente por primera vez estuvo bajo los tres palos con el equipo salmantino dentro del certamen, anteriormente lo hizo con equipos de su natal Lagos de Moreno e incluso de León.

“Aún no he logrado ganar la Copa ESTO y el Sol de Oro, esperemos lograr el objetivo en esta edición, hay grandes jugadores dentro de plantel, todos dispuestos a rompernos el alma como parte de este proyecto” señaló el portero Juan Luis González “El Diente”.

A ello agregó, “quiero agradecer al equipo que me da oportunidad de estar acá, estoy muy contento por ser parte de este equipo, sea ha dado buen inicio de torneo con marcadores a favor y buen futbol, creo vamos a lograr cosas importantes (sic)”.

El guardameta laguense comenzó a practicar el futbol como portero a los trece años de edad en su natal Lagos de Moreno y desde ese entonces a la fecha no ha dejado de jugar.

De igual manera cuenta con experiencia a nivel profesional luego de jugar para equipos como Club León, Curtidores e Irapuato.

Al respecto comenta, “la etapa de jugador profesional fue muy bonita, un tiempo donde conocí muchas personas, viví muchos momentos que han quedado grabados, ahora todos esos recuerdos es lo que nos da para seguir dentro de este ambiente deportivo (sic)”.

Un momento importante y significativo para Juan Luis González “El Diente” como jugador profesional fue salir a banca con el Club León en Copa MX, ahora todas esas vivencias, entrenamientos, partidos y experiencia acumulada la ha trasladado a estos escenarios donde trata de dar lo mejor y seguir entrenando para estar a la altura de lo que requiere el nivel.

En este sentido comenta, “actualmente participó en diversos torneos gracias a distintas invitaciones que tengo, aquí en Salamanca también juego en la Liga Salmantina con el equipo JCHA y ahora en Soles con Constructora MLC/JCHA, estoy agradecido y contento con todos ellos (sic)”.

En relación al mote que tiene de “El Diente” señaló, “desde pequeño surge de un entrenador muy especial para mí y en paz descanse, Dario Miranda -la Pantera Rosa-, en aquel entonces entrenador de Juventud Cuerera León de Tercera División, él fue quien me inició/bautizó como el Diente y a partir de ahí no se me ha quitado y aquí seguimos”.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Para este lunes el equipo Constructora MCL/JCHA como líder e invicto del grupo cuatro correspondiente a la zona Guanajuato – Querétaro y cuarto lugar de la tabla general recibe a partir de las cuatro de la tarde en el Estadio “Molinito” al conjunto Chivas Dolores, escuadra invicta con un partido ganado y uno empatado que lo ubican en tercer lugar de la zona y noveno lugar de la taba general.