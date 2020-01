Jovencito salmantino crece en Fuerzas Básicas del Querétaro

Desde hace poco más de dos años, el jovencito salmantino Ramón Abad Cárdenas Yépez forma parte de las Fuerzas Básicas del Club Querétaro, institución en la cual ha ido superándose como futbolista.

Abad Cárdenas se desenvuelve como defensa y desde su arribo a Fuerzas Básicas del Club Querétaro ha tenido presente la importancia de ser constante en su rendimiento.

Gráfica/Cortesía/Abad Cárdenas.

Actualmente Abad Cárdenas se encuentra jugando su segundo torneo Sub 15 de la Liga MX con el equipo Querétaro donde tiene como objetivo disputar todos los partidos y hacer un buen papel a lo largo del Clausura 2020, esperando calificar a la liguilla y llegar a disputar la final.

Como parte de las Fuerzas Básicas del Club Querétaro ha participado en Torneos como Dallas Cup 2016 de fútbol 7, Liga Nacional de Fuerzas Básicas con el equipo Sub 12 y Sub 14, así como Torneo de Verano 2017 de la Liga MX Sub 13, Torneo Sub 15 Apertura 2019 y actualmente en Torneo Sub 15 Clausura 2020.

Con respecto a los objetivos que tiene comenta, “antes que nada contento por esta oportunidad que sigo teniendo, satisfecho porque estoy avanzando, mis objetivos desde mi primer torneo Sub 15 son muy claros, disputar todos los partidos como titular y hacer un buen papel dentro de todo el torneo; además en lo colectivo encaminados al mismo propósito, calificar a la liguilla y de ahí llegar a disputar la final”.

En cuanto al aprendizaje que le dejó su primer torneo Sub 15 comentó, “la verdad fue mucha, ha sido una experiencia totalmente diferente a lo que venía teniendo, y aunque no fue el mejor torneo para nuestro equipo, siempre tuvimos esa garra y corazón que se necesita, muchas veces fueron momentos de incertidumbre por los resultados, pero nunca agachamos la cabeza; ahora con más experiencia, confiamos en realizar un mejor torneo y calificar a la liguilla”.

Para terminar comento, “formar parte de las Fuerzas Básicas del Club Querétaro es una experiencia que sigo valorando mucho, la exigencia es alta y el reto por igual para todos, mantenernos dentro de este club”.