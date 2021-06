Jovencito salmantino comparte cancha con jugadores internacionales mexicanos

Las últimas dos semanas han sido de ensueño para el jovencito guanajuatense, originario de Salamanca, Yair Moisés Juárez Acosta, canterano del Club León, quien sigue compartiendo cancha de entrenamiento con jugadores internacionales mexicanos que forman parte de la Selección Nacional de México.

Compartiendo cancha con jugadores de la talla de Héctor Herrera y Diego Lainez.

Yair Juárez se encuentra orgulloso de sus padres que no le dejaron de apoyar, de su esfuerzo y de la gente que siempre lo alienta. “Entrenar con la Selección Mayor es algo que no asimilo aún, es una experiencia muy grande y representa todo para mí dentro de mi carrera. Estoy aprendiendo de todos y sé que eso me ayudará mucho, muy hermoso representar a México, la verdad es tan grande que no tengo palabras, disfruto de cada día a y aprendo, todos los días entrenamos con ellos, en resumen, es algo maravilloso”.

Hasta el 10 de junio se mantendrá entrenando con Selección Nacional Mexicana Mayor.

El jovencito salmantino forma parte de un grupo de 13 jugadores categoría Sub-18 que ha petición del entrenador Gerardo “Tata” Martino fueron invitados a viajar con Selección Nacional Mexicana Mayor para completar los entrenamientos del Tricolor debido a que algunos de los convocados llegaron casi al arranque de la competencia por compromisos con sus respectivos equipos.

Previo a la Final Four, la Selección Mexicana Mayor disputó un partido amistoso contra Islandia en el AT&T Stadium de Arlington, la casa de los Cowboys.

Posteriormente en el Empower Field at Mile High/Denver, Colorado, enfrentó en semifinal a Costa Rica, y en ese mismo escenario disputaron la final ante el anfitrión Estados Unidos por el título del certamen, quedándose con el subcampeonato.

Con respecto al roce que se encuentra teniendo con jugadores mexicanos de talla internacional, comentó: “Es algo maravilloso estar al lado de jugadores de talla como Héctor Herrera, Diego Lainez, Andrés Guardado, Chuky, del Tecatito, de todos, es algo realmente de otro mundo”.

El grupo de 13 jugadores categoría Sub-18 de la Liga MX permanecerán hasta el 10 de junio entrenando con la Selección Mexicana Mayor que enfrentará a Honduras el fin de semana como parte de su preparación rumbo a la Copa Oro 2021.