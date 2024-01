Joshua Nava, orgulloso de ser parte del Club Petroleros Salamanca

Con el propósito de ser campeón dentro de la Liga Premier Serie A, el guardameta salmantino, Luis Joshua Nava Muñoz, se ha convertido en primer refuerzo del Club Petroleros Salamanca C FC, trae consigo toda la disposición de dar su mejor versión como persona y futbolista.

Al respecto el guardameta salmantino comentó, “agradecido principalmente con Dios, mi familia y personas que han estado ahí, pareja, mamá, a todos ellos, estoy muy contento por mi incorporación al equipo, vengo con muchas expectativas y aspiraciones con el equipo, mi propósito con Petroleros es llegar a mi ciudad a ser campeón, y que vean la mejor versión de mí en lo futbolístico y personal”.

A ello agregó, “siento mucha alegría por poder representar a mi ciudad y portar estos colores me llena de orgullo, todo esto me impulsan a redoblar esfuerzos”.

Luis Joshua Nava ha jugado a nivel profesional como portero del equipo Valle de Santiago, Atlético Leones y Delfines de Abasolo de la Liga Tercera División Profesional (TDP), así también ha vivido algunos procesos con el Club Deportivo Guadalajara y su último equipo antes de llegar al equipo de su ciudad ha sido el conjunto Reboceros de la Piedad de la Liga Premier Serie A.

“Dentro de la Liga Premier Serie A debuté hace un año y medio, mi primer partido fue en triunfo registrado dentro de la jornada 11 con Reboceros de la Piedad, jugué los 90 minutos, después vinieron varios partidos completos, me sentí tranquilo, lo que uno quiere siempre es estar jugando y te den la oportunidad debutar, fue algo bonito, controlé las emociones, además que ese día ganamos, me fue bien en mi debut”.

Como portero de la Liga Premier, con Reboceros de la Piedad llegó a ocupar el segundo lugar de la tabla, además de clasificar a cuartos de final de la liguilla.

Su gusto por el futbol comenzó a forjarse desde los tres años de edad, “desde pequeño sentía una inclinación hacia el deporte en general, sin embargo, el futbol se ha vuelto especial para mí en la posición de portero, mi inquietud por esta posición se remonta a mis primeras prácticas, a la edad de tres años veía, después comencé a jugar, pero nunca como en una posición, lo único que uno quiere en edades iniciales es correr tras la pelota y ya”.

Así también recordó, “entrenaba en el molinito, estaba con Rodolfo Prieto, simulando la portería nos ponían conos, siempre yo era quien acomodaba los conos y me quedaba de portero, desde ese día no a la fecha no me he separado de la portería”.

Durante su infancia fue dirigido por Willy Villafaña quedando campeón varias veces en las diferentes categorías de la Liga Petrolera de Futbol Infantil y Juvenil, con Rodolfo Prieto estuvo desde los tres años de edad hasta los 12 años, después entró a la escuela de Chivas Salamanca donde estuvo desde los 12 hasta los 17 años de edad.

Con Chivas Salamanca también obtuvo numerosos logros campeonando en las diversas categorías de la Liga Petrolera de Futbol Infantil y Juvenil, correspondiendo a la edad que iba pasando, además de sumar un campeonato con Chivas a nivel nacional bajo el mando de Gabriel “Gaby” García y Marco Aurelio “Block” Ruiz.

El torneo nacional de franquicias del Club Deportivo Guadalajara fue muy especial para él dado que en la final atajó cuatro penaltis y además tuvo oportunidad de vivir sus primeros procesos con Chivas, “como olvidar ese torneo, gracias a ese torneo tuve mis primeros procesos con Guadalajara allá en Verde Valle, estoy muy agradecido con esas etapas de mi vida”.

Como guardameta, Luis Joshua Nava se caracteriza por su tener buena reacción, reflejos, juego aéreo y golpeo de balón.

Ahora Luis Nava competirá por la titularidad dentro del equipo Petroleros Salamanca con el portero, Axel Quiroz, “mi expectativa es dar todo mi esfuerzo para tener la oportunidad de defender el marco, siempre compitiendo de manera leal con mis compañeros, Axel es muy buena persona y buen portero, vamos a impulsarnos, a darlo todo, de tal manera vayamos tirando el laso para que el me impulse y yo a él, y siempre lo mejor sea para el equipo”.

Para terminar comentó, “quiero agradecer a toda la gente que me ha apoyado y ha hecho posible que este hasta acá, estoy haciendo lo que más me gusta y ahorita que el futbol está en Salamanca que mejor, porque es algo que siempre se deseaba desde hace mucho tiempo, gracias a Dios se me dieron las cosas, ahora a darlo todo y representar a Salamanca con mucho orgullo”.