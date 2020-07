José Rivera, Talento Salmantino en TKD

En participaciones registradas dentro de la máxima justa deportiva nacional amateur, el taekwondoí salmantino José Manuel Rivera Gálvez, se ha mantenido en Top Ten de la Olimpiada Nacional, ahora conocidas como Juegos CONADE.

José Rivera practica desde la edad de los cinco años de edad el Tae Kwondo, “empecé a entrenar con la idea de aprender artes marciales, mi madre me ayudó con eso, buscando una buena institución para entrenar (zic)”.

A lo largo de su trayectoria deportiva competitiva, José Rivera ha participado en cuatro olimpiadas nacionales 2015 (7mo lugar), 2017 (10mo lugar), 2018 (9vno lugar) y 2019 (9vno lugar).

A ello agregó, “también he participado en torneos realizados dentro y fuera del estado de Guanajuato, en torneos de invitación y también a nivel nacional, tales como selectivos, preselectivos y torneos con ranking. De esas competencias destacan un par de ellas donde obtuve un 5to lugar, así como dos 3eros lugar en Acapulco, Guerrero, uno en 2017 y otro en 2018”.





José Rivera ha destacado por mantenerse en Top Ten de Olimpiadas Nacionales.





En cuanto a su sentir por lo conseguido hasta este momento dentro de este deporte comenta, “tienen mucho significado para mí, todos son el resultado de horas de esfuerzo, entrenamiento y dedicación, así como la cantidad de sacrificios que hace uno para poder lograr los objetivos”.

Así también destacó, “estos logros no solo son para mí motivo de orgullo, reconocimientos y medallas, sino sobre todo es sido aprendizaje y experiencia ganada a través de los años, entendiendo que nada va a ser fácil y por lo tanto necesario esforzarse de cualquier forma para lograr cada meta”.

Con respecto a sus entrenamientos bajo el contexto de la emergencia sanitaria causada por el Covid – 19 señala, “desde que empezó la Pandemia me he mantenido en forma para no bajar mi rendimiento, realizo distintos ejercicios con mi entrenador y compañeros. Un par de semanas después ya estaba en contacto con mi entrenador para comenzar los entrenamientos virtuales y al poco tiempo la selección estatal en la cual actualmente me encuentro rumbo a Juegos CONADE comenzó aplicar la misma estrategia para seguir trabajando con nosotros los atletas”.

Además subrayó, “en este momento mi objetivo a nivel competitivo es llegar tan lejos pueda esforzándome al máximo, mejorando poco a poco, superarme en todo momento y aprender más del medio que me rodeo (zic)”

Actualmente José Rivera, forma parte de la Escuela de Tae Kwondo Perseverancia (ETP) y se encuentra clasificado a los Juegos CONADE en modalidad de formas individual, categoría 2005 – 2006.





Para terminar destacó, “dentro de este deporte busco seguir creciendo y entrenando a pesar de las adversidades y en algún momento tener una propia escuela de artes marciales donde no solo sea maestro, sino también entrenador de selectivos”.