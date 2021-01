José Luis “Loquito” Zúñiga al frente del Cefor TMR Salamanca

Con la finalidad de formar talento salmantino para el futbol desde sus bases, José Luis “Loquito” Zuñiga se encuentra al frente del Centro de Formación Alto Rendimiento TMR Salamanca, además de ser entrenador del equipo de 4ta y 5ta de la Liga Nacional Semiprofesional.

José Luis “Loquito” Zúñiga ha tenido la oportunidad de trabajar en categoría Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 20 de canteras importantes como Atlas y Pumas, además estuvo en Selección Sub 15 de México; ha sido entrenador de Segunda Premier del Irapuato, así como en Tercera División de equipos como Delfines de Abasolo, Libertadores de Pénjamo y Tlajomulco Jalisco.

Actualmente, “el Loquito” Zuñiga se encuentra al frente como director técnico del proyecto TMR Salamanca, “estoy en Salamanca por la convicción de ser formador de niños y jóvenes que gustan del futbol, a ellos les digo, tener una carrera universitaria es más importante que ser jugador profesional, el futbol solo es un medio y no un fin, que mejor puedan combinar una carrera deportiva con formación universitaria o académica”.

Enfatizó, “como parte del proyecto TMR Salamanca quiero transmitir mi experiencia deportiva, nuestro trabajo no solo es generar triunfadores, goleadores y campeones, sino personas integras, con valores desde la perspectiva social, cultural, deportiva y académica”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes Sentido adiós a “Pelé” Rico, jugador ex profesional del Salamanca de 2a División

Por lo anterior señaló, “queremos que más jóvenes salmantinos se acerquen e incluso niños, de ahí por lo cual se ha comenzado a impulsar el Centro de Formación de Alto Rendimiento (CEFOR) TMR Salamanca, estamos trabajando por las mañanas y las tardes en la Unidad Deportiva Norte (zic)”.

En este sentido comenta, “los entrenamientos del CEFOR TMR Salamanca son lunes y viernes de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde; las categorías contempladas son de 4 a 17 años y por el momento tenemos promociones, inscripción gratis y descuento en la mensualidad”.