José Luis Barrera Gómez, un médico especialista apasionado por el futbol

El nuevo torneo de la Liga Petrolera de Futbol Infantil y Juvenil lleva por nombre José Luís Barrera Gómez, un médico especialista apasionado por el futbol, que desde hace 18 años impulsa la practica de esa disciplina deportiva al grado de traer en su momento a esta localidad dos escuelas filiales de Clubs de Primera División como fue Cruz Azul y Querétaro, además de ser parte fundamental en la iniciación deportiva del jugador profesional Juan José Guillén que debutó con el América en la era del Miguel “Piojo” Herrera.

Al respecto José Luis Barrera Gómez comenta que, “siempre he trabajado para el sector público y debido a eso me dio por meter a mi hijo al futbol, en el equipo donde estaba se queda sin entrenador, y tuvimos que hacernos cargo del entrenamiento de los niños con la ayuda de otros papás, así es como nace la escuela, en un principio fuimos Monarcas, después nos convertimos en Filial del Cruz Azul, después en filial del Querétaro, hasta dejar el tema de las filiales, pero no el apoyo al entrenamiento de los niños hasta la actualidad, con una trayectoria de 18 años dentro de la Liga Petrolera de Futbol Infantil y Juvenil”.

Al hablar sobre su experiencia al frente de escuelas filiales de equipos de Primera División comentó, “nos animamos a traer las filiales en su momento con todos los papeles en regla como estímulo para los niños, siempre pensando en el desarrollo y motivación de quienes se encuentran en edades tempranas jugando futbol (sic)”.

Entre las alegrías que le han dejado estos 18 años impulsando el deporte como parte de la Liga Petrolera de Futbol Infantil y Juvenil ha sido conocer e interactuar con mucha gente y niños de diversas edades, “en algún momento el equipo de Querétaro que fue el último equipo que formamos con ese nombre llegaron a ser bicampeones y tricampeones en algunas categorías”.

A ello agregó, “ha habido niños que de alguna manera han sido elegidos por equipos de primera división y aún se encuentran jugando en segunda y tercera, nuestro caso más sonado fue el de Juan José Guillén, un niño de Jaral del Progreso que participaba con nosotros, él fue debutado por el piojo en el América, por algunas circunstancias pasó al Zacatepec y ahora juega en Chihuahua”.

Como parte de la mesa directiva el compromiso que ha traído para él con los niños y delegados subraya, “en las últimas dos temporadas se ha logrado los trofeos estén personalizados con el escudo de la liga petrolera, dando cierto realce a la premiación de la liga”.

Así también han establecido nuevas estrategias como conformación de selecciones de niños para competir dentro del proceso de Olimpiada Nacional o otros torneos, los integrantes del selectivo son apoyados con uniformes y gastos, “hace unos años quedamos campeones a nivel estado y representamos a Guanajuato en Sinaloa”.

De igual manera señaló, “en conjunto con la mesa directiva y presidente en turno, se ha tratado de ir creando diversos torneos, como torneo de consolación, a nosotros lo que nos interesa es estimular al niño para que siga participando, dar ese reconocimiento a su esfuerzo, también el torneo de penales que desde hace algunos años que se viene realizando al igual que el torneo relámpago antes se iniciarla primera jornada del torneo de liga o copa con los equipos ya inscritos”.

Para terminar señaló que, “la importancia de la liga primero que nada es su gran número de equipos participantes, eso le da cierto grado de competitividad a la liga, lo que quiere decir que es un esfuerzo para el desarrollo de los niños al participar en muchos equipos, algunos incluso sus entrenadores son jugadores ex profesionales como es el caso de Gabriel Gaby García y eso hace que la liga tenga cierto nivel de entrenamiento y sea competitiva, esto es bueno para los niños”.