José Juan Zavala, el profesor de Salamanca que quiere correr en los Juegos Olímpicos

Hace ocho años, por motivos de salud, José Juan Zavala Armenta, originario de la comunidad de Valtierrilla, retomó la disciplina deportiva del atletismo que recientemente le llevó a competir como maratonista en Buenos Aires, Argentina, competencia en la cual se convirtió en el tercer mejor mexicano en cruzar la meta.

Luego de registrar dicha participación que le llena de orgullo y motiva a seguir adelante dentro de esta disciplina deportiva, José Juan Zavala ahora tiene como objetivo entrar en el radar de la Federación Mexicana de Atletismo, a efecto pueda formar parte de los selectivos rumbo a Juegos Olímpicos.

José Juan Zavala, además de entrenar entre veredas, caminos rurales, rancherías y carreteras de la región, imparte asignaturas como matemáticas, química y física en la telesecundaria comunitaria de la ranchería Puerto de Valle.

“Es un orgullo poder representar a México dentro del atletismo, esto ha sido posible gracias a cada una de las personas, amigos y compañeros que me apoyaron para que pudiera viajar al Maratón de Buenos Aires, Argentina, ha sido una experiencia increíble, gracias a Dios me traje el tercer lugar de los mexicanos”.

Dentro de toda la competencia, el maratonista salmantino terminó ubicado entre los primeros mil participantes de 20 mil corredores de todo el mundo.

Con el apoyo de su gente bonita de Valtierrilla y Puerto de Valle, el fondista salmantino corrió el Maratón de Buenos Aires Argentina. / Gráfica: Cortesía / Juan José Zavala

El fondista salmantino, tras haber dado la marca a finales del año pasado para competir en Maratón de Boston, recibió la invitación para participar también en el Maratón de Buenos Aires, Argentina.

“Nunca me imaginé que recibiría esta invitación. Al principio dudaba porque al momento de realizar el registro en línea rechazaban mis documentos, sin embargo, semanas después finalmente fui aceptado, esto me llenó de alegría”.

“Desde que di la marca, en diciembre del año pasado en Mazatlán, para el maratón de Boston, no he dejado de entrenar; ahora se vienen dos maratones más fuera de México, espero nada más la indicación de tener las puertas abiertas también allá”.

Con respecto al Maratón de Boston destacó, que este año no pudo ir por el tema de la visa, pero a finales de noviembre tiene su cita “y espero me la puedan dar y así poder ir en abril del próximo año, de lo contrario tendrá que ser hasta el 2026”.

Antes de cerrar el año, José Juan Zavala correrá el siete y ocho de diciembre el Maratón de Monterrey, que también entrega clasificación para el maratón de Boston.

Por lo pronto tiene en puerta el Maratón TV de 5 y 10 kilómetros a celebrarse en San Luis Potosí.

En relación a experiencia vivida recientemente en Maratón de Buenos Aires, Argentina destacó, que le costó mucho trabajo adaptarse por la economía.

“En Argentina es algo caro para mantenerse, tuve que sacrificar algunos detalles en la alimentación, gracias a Dios encontré gente muy buena allá que me brindó su apoyo; el clima, bastante controvertido, cuando llegué estaba lloviendo granizo y el día de la competencia con demasiada humedad y bastante aire”.

“Sin embargo, me llena de orgullo haber sido el tercer mexicano de la competencia en cruzar la meta, estoy satisfecho, todo ha sido en base a esfuerzo y disciplina, pero sobre todo ha sido posible gracias al apoyo de mi gente bonita de Valtierrilla, Puerto de Valle y sus alrededores, he cumplido este sueño de competir fuera de mi país (sic)”.

El orgullo de Valtierrilla y Puerto de Valle se ha enfocado en la prueba de Maratón donde ha venido compitiendo en los dos últimos años

Entrenar entre rancherías, caminos rurales, cerros de la comunidad de Valtierrilla y Puerto de Valle no ha sido impedimento para que el fondista salmantino busque cristalizar sus sueños.

“Siendo estudiante de telebachillerato era velocista e iba a eventos locales y regionales, después de una caída me desanimé y me alejé de este deporte, sin embargo, hace ocho años regresé a este deporte por motivos de salud y desde hace dos años comencé a participar en maratones a través del equipo de los Imposibles de Salamanca y Panteras de Valle de Santiago, ellos me han abrigado y abierto sus brazos para poder correr y representar al Club”, concluyó José Juan Zavala.

El orgullo de Valtierrilla y Puerto de Valle ha corrido el Maratón Lala de Torreón 2023, Maratón de la Ciudad de México 2023, Medio Maratón de Tamasopo de San Luis Potosí 2023, Maratón de Mazatlán 2023, Maratón de Puebla 2024, Maratón de la Ciudad de México 2024, Maratón de Aguascalientes 2024 y Maratón de Buenos Aires, Argentina 2024.

Así también ha competido en diversas carreras de cinco y 10 kilómetros realizadas en la región y distintas entidades federativas.