José “El Hacha” Guerra, baluarte salmantino dentro del fisicoconstructivismo

Con casi cuatro décadas dentro del fisicoconstructivismo y una voluntad inquebrantable basada en la disciplina, José Antonio Guerra Uribe “El Hacha”, es un referente de esta especialidad en la capital petrolera del bajío, su natal Salamanca, localidad donde su amor y pasión por culturismo le ha llevado a refrendar su compromiso con el deporte de músculos, ahora como juez de la Asociación Guanajuatense de Fisicoculturismo y Fitnees (A.G.F.F.), además de ser coach e instructor de gimnasio.

José Antonio Guerra, actualmente tiene 53 años de edad y desde los 15 se encuentra metido dentro del fisicoculturismo, “tengo más de 35 años dentro de este deporte al cual llegué en mi adolescencia, de niño sufría mucho bullyng, me pegaban y me golpeaban, yo estaba delgadito y media como uno 1.60 y pesaba como 56 kg; en aquel entonces vi una película de Arnold Shwarzenegger donde interpreta a Conan y quise estar así como él, entonces empecé hacer ejercicio, jugaba futbol pero me rompieron la pierna, entonces me metí en esto y de ahí empecé a obtener logros, como tengo genética, mi cuerpo empezó a reaccionar rápido, empecé a competir y a ganar en las categorías juveniles”.

En aquel entonces, cuando llegó el momento de su primera competencia y transcurrido tiempo de entrenamiento, viajó solo sin el apoyo de su familia, se oponían practicara el fisicoculturismo, sin embargo, cuando regresó con el primer lugar, su papá lo abrazó y pidió perdón por no haber prestado atención.

“Mi primera competencia fue fuera de Salamanca, en otro municipio, viaje solo, sin los aditamentos requeridos para competir, allá improvisé, iba decidido a ganar y lo logré”, recordó José Antonio Guerra.

A lo largo de más de 35 años de trayectoria conquistó todo Guanajuato, es decir, ganó por todos lados e incluso a los dos años de haber iniciado a competir ganó el Mr. México Juvenil, Mr Guanajuato Juvenil y el campeonato nacional juvenil selectivo.

Así también, acumuló grandes triunfos en diversos estados de la república mexicana al ganar el Mr. Guanajuato absoluto profesional, Mr. Guadalajara absoluto profesional, Mr. Morelia absoluto profesional y el Mr México profesional, este último uno de sus más grande sueños.

Sin embargo, la competencia más difícil de ganar y relevante en su trayectoria deportiva fue el selectivo nacional, porque ahí compiten quienes ya han sido Mr. México o campeones nacionales en busca de su lugar en selección nacional para representar al país en competencias internacionales o mundiales.

“La vez que gane el selectivo nacional obtuve el boleto para representar a México, pero en esa ocasión por el tiempo que fue, se recorrió hasta noviembre, entonces ya muchos competidores no pudieron y eso impidió se completara el selectivo”, destacó José Antonio Guerra.

El ahora referente del fisicoculturismo salmantino, fue el primero de su familia en practicar esta disciplina deportiva, después con apoyo suyo, se inició sus sobrinas, Marianzazu Olivo Guerra, Arantxa Gallardo Guerra y Aime Gallardo Guerra, quienes han destacado a buen nivel en respectivas categorías.

Así también su hermano, Sergio Guerra Uribe, “en su momento empezó a acompañarme a competir y también empezó a tener logros”.

“Todo este trabajo me ha dejado mucha satisfacción personal porque ahora que estoy de juez por parte de la Asociación hay mucha gente que se acerca por mi trayectoria para que les de algún consejo para mejorar”, destacó José Antonio Guerra.

Para terminar comentó, “a mis sobrinas que han logrado destacar a buen nivel siempre les he aconsejado tengan los pies sobre la tierra, que nunca vean a las personas por debajo ni por encima, sino al mismo nivel, que una medalla o un trofeo no te hacen más grande, que deben ser siempre humildes”.