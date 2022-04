José Antonio Lagunas, Centinela del Estadio “Molinito” desde hace 24 años

Desde hace más de medio siglo, José Antonio Lagunas Núñez, ha sido parte de la Liga Salmantina de Futbol, por algún tiempo delegado, jugador, árbitro y desde hace dos décadas guardián del corazón del futbol en la localidad, el Estadio “Molinito”.

“En la Liga Salmantina de Futbol tengo desde las juveniles, fui delegado del equipo Tepeyac cuando estaba al frente de la Liga el señor Rodolfo Prieto, tenía 14 años de edad”, recuerda José Antonio Lagunas.

A la edad de 14 años comenzó como delegado y jugador del equipo Tepeyac dentro de la Liga Infantil y Juvenil de la Liga Salmantina de Futbol.

El guardián del templo del fútbol en Salamanca, José Antonio Lagunas, empezó a conectarse con el futbol gracias a su tía quien lo contactó con el padre del Santuario de Guadalupe, en aquel entonces estaba formando el equipo Tepeyac.

“Para mí todo era futbol en la calle, un día mi tía me contacto con el padre del Santuario de Guadalupe, él estaba integrando el equipo Tepeyac, ahí llegaron los Chavira, el Chícharo Diosdado, todos muy buenos jugadores, participábamos en la categorías infantiles y juveniles de la Liga Salmantina de Futbol”, narra José Antonio Lagunas.

Posteriormente, José Antonio Lagunas, formó parte de equipos de categorías intermedias como Villanueva, Transportes Promotora de Servicios TPS (campeón) Envases (Subcampeón).

Recientemente recibió reconocimiento de la Liga Salmantina de Futbol por años de trayectoria dentro de la Liga Salmantina de Futbol.

Luego de jugar varios años como defensa lateral, recibe invitación por parte de Juan Tapia Yépez y Lupe Hernández para formar parte del colegio de árbitros Salmantino formado por el presidente de la Liga Salmantina de Futbol, Rodolfo Prieto.

“No me llamaba la atención la idea de ser árbitro por ser muy temperamental, hasta que un día me agarra afuera del colegio, Yépez y el Teco, me invitaron a pasar y ahí me quedé; inicié en las categorías juveniles y después llegué las categorías grandes, me fue muy bien a lo largo de 44 años como árbitro amateur, me dejó una infinidad de amigos e innumerables satisfacciones, pocas decepciones, todo lo recuerdo con cariño”, señala el guardián del templo del futbol en Salamanca.

José Antonio Lagunas dejó de prestar su servicio como árbitro con el tema de la pandemia, “tengo 66 años de edad, la pandemia ya no me dejó pitar, a parte se me vinieron los años encima, conforme pasa el tiempo ya no es el mismo rendimiento, ya no regrese al arbitraje, sin embargo, estoy contento por todo el tiempo que preste este servicio”.

Con respecto al servicio que desde hace tiempo presta en la Liga Salmantina de Futbol como encargado del Estadio Molinito, “desde la etapa del difunto Lole Rodríguez, estoy como encargado del campo Molinito, tengo 24 años al cuidado del mismo, me he llevado bien con las diversas mesas directivas, todas ellos muy amables”.

A ello agrega, “me encargo de dar mantenimiento al Molinito, de la limpieza y de lo que se requiera, una vez que pasa la época de lluvias me paso a los campos nuevos a cortar la hierba y meter el tractor para dejar limpios los campos”.

Enfatiza, “en el campo Molinito se dan mucho las Jacarandas y Palmeras, tenemos un árbol de Jacarandas que data desde que estaba el equipo de Segunda División Profesional, en ese lugar había gradas de madera y ahí fue floreciendo, ya con el tiempo se quitaron esas gradas y se quedó un jardincito, esa jacaranda se fue dando sola, durante esta época del año se pone toda morada y luce radiante, tiene más de cincuenta años (zic)”.

A lo largo de todo este tiempo le ha tocado ver grandes equipos de futbol amateur, entre los cuales enlista al Avalos, Valtierrilla, Tampico, Guadalajara, Bellavista y Tragasa

Además recuerda, “antes formar parte de la Liga Salmantina, me gustaba venir de niño a ver al Salamanca de Segunda División, jalaba mucha afición de esta zona, era el equipo del pueblo”.

De igual manera subraya, “el campo Molinito es un imán, para todos quienes gustan del futbol amateur, siempre es un anhelo jugar aquí una final y ganar, esa debe ser la máxima aspiración”

E incluso se atreve afirmar, “para todos los equipos que juegan de locales aquí, tienen una ventaja sobre los rivales, quien no lo conoce, el campo se lo acaba, quien lo conoce lo sabe controlar y con ello domina al equipo contrario”.

Así también, José Antonio Lagunas, ha sido testigo de las diversas transformaciones que ha vivido el campo Molinito, “recuerdo este campo desde que tenía pura malla, la puerta estaba por el lado del Lienzo Charro e incluso ahí estaban los vestidores; en la actualidad el campo está cerrado por bardas, se tiene el local propio de la liga aquí mismo, se tienen gradas metálicas y vestidores, se ha ido dando todo poco a poco, son buenos resultados”.

Para terminar comentó, “lo máximo será tener luz en el campo Molinito para que se jueguen partidos de futbol por la noche y ver el corazón del futbol en Salamanca en toda su plenitud”.

Espera un día presenciar un partido de futbol de noche en el campo de futbol “El Molinito”.