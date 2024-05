José Alfredo Jaramillo, una leyenda del arbitraje salmantino

Con 37 años de arduo trabajo dentro del arbitraje, José Alfredo Jaramillo Torres dijo ser un agradecido de la vida por haber encontrado dentro de esta profesión un estilo de vida, pues su mayor orgullo fue haber despertado en su hijo, José Alfredo Jaramillo Gutiérrez, el gusto y pasión por esta carrera.

A la edad de 14 años, José Alfredo Jaramillo Torres recibió invitación por parte de un tío para iniciarse dentro del arbitraje, misma que aceptó por necesidad económica.

“Empecé a pitar por necesidad económica, me gustó tanto ser árbitro que dejé de jugar futbol para adentrarme de lleno dentro de esta carrera”.

Tiempo después, gracias a su constancia y empeño tuvo la oportunidad de pertenecer a la delegación de árbitros profesionales de Guanajuato, al lado de grandes árbitros como León Padró Borja, German Arredondo, Aaron Barrón Lara, Lucio Cervantes Chávez, Alejandro Ayala Valderrama, Salvador Olivares Vallejo, Hugo Olivares Gallegos, Javier Arredondo, Fernando Vázquez Celedón, Alfredo Pérez, Guillermo Nájera Aquino, Javier Arredondo Gamiño, Emilio González Aguilera -instructor principal por muchos años- entre muchos otros y que en aquel entonces hicieron el curso, pero no debutaron.

A los 18 años empezó en Tercera División como árbitro profesional, después de tres partidos de asistente debutó un mes después en Segunda División y de ahí para arriba, pues registró dos partidos en Primera División y alrededor de cinco partidos en Primera A, ahora conocida como Liga de Expansión.

En Primera División participó como árbitro asistente en el partido entre Toros Neza contra Toluca, en el Estadio Nemesio Díez, así como en el partido entre Celaya y Necaxa disputado en la Corregidora.

Al árbitro salmantino José Alfredo Jaramillo Le tocó pitar a figuras del futbol profesional como Hugo Sánchez.

En el partido entre Celaya y Necaxa le tocó pitar a grandes figuras del futbol como Hugo Sánchez, Miguel González Michel y Emilio “Buitre” Butragueño, así como a los jugadores Juvenal Patiño, Salvador Baca, Alex Aguiñaga, “Picas” Becerril, Montes de Oca, Adrián Chávez y Nicolas Navarro, por mencionar algunos.

El cuerpo arbitral de dicho partido estuvo conformado por el silbante Germán Arredondo, asistente uno, Homero García asistente dos, José Alfredo Jaramillo y cuarto oficial Adán Barrón Lara.

José Alfredo Jaramillo Torres, a lo largo de ocho años, estuvo dentro del arbitraje profesional.

“Me hubiera gustado estar muchos años más, pero desgraciadamente el ritmo y condiciones de vida te hacen tomar decisiones, no queda más que seguir adelante”.

Y agregó: “siempre he puesto el arbitraje de por medio, lo llevo en la sangre, me gusta y me encanta, lo máximo es estar en un estadio lleno con la gente metida en el partido donde uno pase inadvertido por el buen trabajo realizado; las expresiones y reacciones de jugadores y aficionados es algo que te llena”.

Largo recorrido en el futbol amateur

A nivel de futbol amateur, por muchos años ha competido al más alto nivel de la Liga Salmantina, donde a lo más que se aspira como árbitro es pitar en la máxima categoría.

“Mi debut en liguilla de la Liga Salmantina de Futbol fue a los 17 años de edad con un Estadio Molinito a reventar por el partido entre Tampico y Valtierrilla de Juan Armenta, toda una fiesta en las tribunas, mientras que en la cancha grandes batallas como la de ese día”.

Como árbitro amateur, José Alfredo Jaramillo Torres ha sido parte del Colegio Xidoo, mismo que desde hace poco más de dos décadas preside. “Yo me incorporé al colegio cuando este tenía ocho años de haber sido fundado, actualmente soy el presidente del colegio que ha visto pasar una infinidad de árbitros”.

De igual manera ha tenido la oportunidad de pitar dentro del Torneo de Los Soles y del Torneo de los Millones, así como en liguillas de otras ligas.

Así también reconoció que en cuanto su hijo manifestó su deseo de ser árbitro, inmediatamente buscó disuadirlo, pero él insistió y lo convenció.

“Estoy orgulloso de mi hijo, dirigentes de antaño, a veces le dicen que pita muy parecido a mí, pero él, cuando yo era árbitro, aún no estaba, creo esto se lleva en los genes”, manifestó.

Y subrayó: “uno de los principales logros de mi hijo ha sido ser parte del arbitraje profesional, ahora aspira a ser árbitro asistente de FIFA, es un gusto tenerlo como hijo, ha aprendido bien”.

Así también destacó que es muy gratificante que a sus poco más de 50 años aún tenga el gusto de pitar un partido y estar al frente del Colegio Xidoo. “Aquí hemos llegado a tener el apoyo de Enrique Santander y de las hermanas Priscila y Diana Borja”.

Para terminar señaló: “en el colegio Xidoo hemos preparado jóvenes para llevarlos a las puertas del profesional, ahorita solo queda mi hijo y está activo, sin embargo, traemos dos prospectos para irse a probar a nivel profesional, los hermanos, Oscar Jared y José Albero Gómez, ambos hijos del también ex árbitro profesional, José Alberto Gómez”.