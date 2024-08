Jorge Chávez volverá a representar a México en mundial de Ciclismo de Ruta

El ciclista salmantino Jorge Chávez Prieto por segunda ocasión en su trayectoria deportiva representará a México dentro del mundial de Ciclismo de Ruta a celebrarse en Aolborg, Dinamarca.

Al respecto Jorge Chávez Prieto comentó, “con el apoyo de la iniciativa privada voy a viajar de la Ciudad de México con destino a Dinamarca, estaré realizando dos escalas, voy con suficiente tiempo de anticipación para adaptarme al cambio de horario, condiciones climatológicas de aquel país y familiarizarme con la pista”.

A ello agregó, “me siento bien, estoy contento por esta nueva oportunidad de representar a mi país, para mi es un honor y un orgullo portar el jersey de México, mis propósitos cada vez son más altos, ese es mi objetivo, a nivel nacional hacer lo más que se pueda por mi carrera y a nivel internacional, lograr algo por México (sic)”.

A lo largo del presente año, a nivel nacional, ha estado compitiendo en diversos torneos de ciclismo de montaña donde ha ganado el primer lugar en carreras como Wirikuta en Real de Catorce, Xicote Bike en Xicotepec Puebla, Axcross en Hidalgo, Popo Bike y Baja Epic.

Este año también ha representado a México en la edición 72 de la Vuelta Internacional Master de Ruta a Guatemala donde además de llevarse la clasificación general individual ganó todas las etapas y metas volantes de la categoría platino de ruta y montaña con el equipo JP Tmbiker México.

“Para esa competencia realizada en Guatemala me estuve preparando desde Enero, trabajé mucho el fondo y la montaña porque fue mucha montaña, afortunadamente regresé con el primer lugar general”, subrayó Jorge Chávez.

Así también este año por primera vez obtuvo el campeón nacional de MTB en modalidad Short Track y XCO, “a nivel nacional no había tenido ninguna competencia de Short Track hasta este año, normalmente solo se habilita esta modalidad para los corredores Elite, sin embargo, por primera vez se abrió para los Master y me metí, el resultado ha sido un campeonato nacional en la modalidad que más me gusta, Cross Contry Olímpico o Short Track”.

Con respecto a su nueva participación mundialista que tendrá en los próximos días comentó, “obtuve el boleto al mundial de Ciclismo de Ruta Master 2024 de manera directa gracias a la medalla de oro que gané en el campeonato continental panamericano celebrado el año pasado en Santo Domingo, República Dominicana”.

▶️ Suscríbete a nuestra edición digital

Para terminar, el corredor salmantino señaló, “el año pasado competí por invitación de la Cycling World Championship (UCI) en el mundial Master de Ciclismo de Ruta en Pearth Reino Unido, Escocia, ahora voy de nueva cuenta, esta vez gracias a la medalla de oro que gané en el panamericano de ruta del año pasado”.