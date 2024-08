Jorge Chávez, el ciclista que representarpá a Salamanca y a México en Dinamarca

Salamanca; Gto. Enfocado en subir al podio y ser campeón mundial de ciclismo de ruta, Jorge Chávez Prieto representará a México en la Copa del Mundo Master de Ruta, a celebrarse el primero de septiembre de 2024 en Aalborg, Dinamarca.

Jorge Chávez Prieto es campeón nacional de MTB en modalidad Short Track y XCO 2024 y ahora tendrá tiempo suficiente para adaptarse al cambio de horario y condiciones climatológicas de Aalborg, Dinamarca.

El corredor salmantino Jorge Chávez por segunda ocasión representa a México en Copa del Mundo Master de ciclismo de Ruta.

Previo a su segunda participación dentro de una Copa del Mundo Master de ciclismo de ruta, tendrá la oportunidad de al menos realizar dos recorridos por la ruta trazada para la carrera y así visualizar más o menos cómo se podría desarrollar, además de analizar los ataques y detectar aquellos puntos de riesgo para evitar alguna caída.

“Vamos analizar esos detallitos que deben ser tomados en cuenta en una competencia”, refirió en entrevista con El Sol de Salamanca.

El corredor salmantino consiguió el boleto al Mundial de Ciclismo de Ruta Master 2024 de manera directa, gracias al campeonato continental panamericano que ganó el año pasado en Santo Domingo, República Dominicana.

“Ha sido la Unión Ciclista Internacional (UCI), en coordinación con el Comité Olímpico Mexicano los que me ha dado el pase directo al campeonato del mundo, por eso es que voy; mi primer Mundial Máster de Ciclismo de Ruta fue el año pasado en Escocia, a donde acudí por invitación de la UCI y ahora, gracias a la medalla de oro que gané el año pasado en panamericano de ruta, correré en Aalborg Dinamarca, así que vamos con todo en busca del podio y campeonato mundial”.

Y agregó: “Mi preparación ha sido buena, he tenido algunos detallitos, nada que me impida representar a México en el campeonato mundial, es una competencia donde hay que darlo todo desde el banderazo de arranque, hay que ir peleando la punta; el año pasado corrimos 148 competidores de todo el mundo, ahorita no sé cuántos vamos a ser este año, pero se espera una mayor asistencia de competidores de todo el mundo.

“El año pasado terminé en el lugar 18, por ahí hubo una caída al entrar hacia la zona de meta, tuve que frenar porque se cayeron los corredores que iban adelantito de mí, entonces ya no pude entrar en los primeros lugares, me quedé a ocho segundos del campeón mundial”, recordó Jorge Chávez.

El ciclista salmantino destacó que para él es un sueño entrar al podio y sobre todo ser campeón a nivel mundial, pues ese es su objetivo, ya que se ha enfocado en eso.

“Debo de tener mucho cuidado por el roce que hay entre uno y otro corredor, el año pasado por ese motivo hubo muchas caídas, ese es un tema que de alguna manera me preocupa, así que vamos a establecer alguna estrategia en ese sentido durante el desarrollo de la competencia”.

En el presente año, Jorge Chávez ha sido campeón de la edición 72 de la Vuelta Internacional Master de Ruta a Guatemala, tras obtener el primer lugar de la clasificación general.

De igual manera, en este 2024 ha competido a nivel nacional en ciclismo de montaña, donde ha ganado diversas carreras como Copa Zapopan, Tour del Mar en Mazatlán, Carrera de Feria de Pénjamo, Guanajuato, Carrera de Feria en Puruándiro, Michoacán y la clásica Milpillas del Noroeste de Guanajuato.

A lo largo de su trayectoria deportiva, Jorge Chávez ha representado a México en cuatro diversos campeonatos Panamericanos de Ciclismo de Montaña, obteniendo el lugar 22 en la categoría de 30 en el campeonato Panamericano 1998, con sede Toluca, México; quinto lugar en la categoría 40 en el Panamericano 2005 con sede San Nicolás, Totoloapan Ciudad de México; medalla de bronce en la categoría 55-59) en el Panamericano 2019 con sede Aguascalientes, México, y la medalla de oro en la categoría 60-64 en el Panamericano 2023 con sede en Cogonhas, Estado de Minas Gerais, Brasil, mientras que el año pasado por primera vez ganó medalla de oro en Panamericano de Ruta con sede en Santo Domingo, República Dominicana, mismo que le dio el pase al mundial de Aalborg, Dinamarca.