Jonathan “Burrito” Miramontes, garantía de poder ofensivo en Los Soles

En jornada seis del Torneo 40 de Aniversario del Torneo de Los Soles, el jugador ex profesional de adopción salmantina, Jonathan Miramontes “El Burrito”, fue presentado con el equipo Transportes Salamanca, escuadra con la cual va por el Bicampeonato.

En la pasada edición del Torneo de Los Soles, pieza clave en la obtención del título para el equipo Transportes Salamanca.

Dentro del Torneo de Los Soles, el jugador jalisciense participa por cuarta ocasión, y en su palmarés dentro de este certamen tiene un campeonato con Transportes Salamanca, anteriormente llegó hasta cuartos de final con equipos como La Presita y Expertics Irapuato.

En relación al partido de la jornada seis del presente certamen, comentó: “Ha sido un partido parejo en ambos tiempos, logramos sacar el triunfo en la parte complementaria, el equipo local hizo lo necesario para meternos en problemas al grado que nos empatan, después el equipo reaccionó bien y gracias a ello nos encontramos con el segundo gol, en la cierre del partido pudimos tener un mejor final, sufrimos un poco, sin embargo, se hizo lo necesario para ganar”.

Con respecto a las expectativas que tiene para la presente edición con el equipo Transportes Salamanca, comenta: “Las expectativas son las mismas, buscar el campeonato, de local el equipo se hace fuerte. Creo debemos mejorar algunos aspectos en la fase de cierre de grupos para llegar lo mejor posible a la liguilla”.

En la edición anterior de Los Soles, Jonathan “Burrito” Miramontes, con su experiencia y aporte a la ofensiva, fue pieza fundamental para la obtención del título e incluso marcó diferencia en partidos decisivos con emotivas y vistosas anotaciones ante porteros de gran experiencia a nivel de futbol profesional.

Siempre con gran capacidad de análisis y autocrítica sobre desempeño mostrado en el terreno de juego, Jonathan “Burrito” Miramontes reconoce que el Torneo de Los Soles es una gran competencia donde vuelve a encontrarse con jugadores que enfrentó en equipos profesionales.

A ello, agregó: “Este tipo de torneos hace que te acerques otra vez a esa experiencia, con muchos jugadores ex profesionales e incluso estadios llenos, eso a uno hace sentir vivo, con esa adrenalina que se llega a experimentar como profesional; es una competencia con muchos jugadores que llegaron a estar en equipos importantes y otros que no tuvieron esa oportunidad o no llegaron, pero no por eso dejan de ser grandes jugadores, este torneo mezcla todo este tipo de jugadores que hace se vea; además es colorido por la afición, esto alienta y motiva” (sic).

Como jugador profesional, Jonathan “Burrito” Miramontes formó parte de equipos como Monterrey (campeón), Irapuato (campeón), Veracruz, San Luis Potosí, Zacatepec, Cimarrones, Petroleros de Salamanca y Potros de la UAEM.