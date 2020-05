Johan “El Bola” Santos dispuesto a seguir consejos del “Chucky” Lozano

El niño salmantino Johan “el bola” Santos Martínez, integrante de las Fuerzas Básicas del Club Pachuca asegura que formar parte de esta institución deportiva representa una gran oportunidad, una ilusión y un sueño por cumplir en proceso, ser jugador profesional.

Al hablar sobre estos cuatro meses que tiene dentro de las Fuerzas Básicas del Club Pachuca comenta, “me siento muy bien, me gusta mucho estar allá, aunque en ocasiones extraño a mi familia”.

Como portero admira a Memo Ochoa por su constancia y seguridad

Johan “el bola” Santos juega como portero y desde el mes de Enero del presente año quedó incorporado a las Fuerzas Básicas del Club Pachuca, además de encontrarse becado 100%.

Sin embargo, a consecuencia de la alerta sanitaria generada por el Covid – 19 desde hace dos meses tuvo que regresar a casa al igual que todos sus compañeros, y es desde su hogar donde ahora cumple con sus rutinas de entrenamiento y compromisos escolares, además de tener charlas motivacionales como la registrada la tarde del miércoles con el jugador internacional y seleccionado nacional, Hirving Lozano.

Al respecto comenta, “tuvimos una plática con él vía zoom, nos contó su experiencia y es similar porque él también llegó al ART (Alto Rendimiento Tuzo) desde los diez años de edad al igual que yo; nos dijo que aprovechemos cada oportunidad, por que de no ser así luego nos podríamos arrepentir, que estudiáramos y que lo más importante para nuestro crecimiento y para cumplir nuestros sueños es la familia y el apoyo de ella, y si porque mi familia siempre ha estado apoyándome; nos dijo que estudiáramos mucho idiomas ya que es muy importante cuando se está en equipos fuera de México, también que fuéramos responsables y dedicados en todo, porque atrás de mi hay 20 que quieren mi lugar… y pues es una gran motivación, porque él ya juega en el Nápoles y ha formado parte de la Selección Mexicana, es un gran ejemplo de que sí se puede”.

Enfatizó que a diario desde casa tiene sus clases virtuales, además de muchas tareas que les manda la Universidad del Fútbol, “es difícil, creo que la mayoría ya queremos regresar a la canchas y hacer los que nos gusta, jugar; ha sido complicado porque el sistema de la escuela es diferente al de aquí, y nos tememos que adaptar, nunca había llevado idiomas y ahora lo llevo, pero ahora que estoy acá, mi hermano Gael me ayuda mucho con el Inglés, él sabe mucho”.

En cuanto a la posición de portero comentó, “es mucha responsabilidad que se tiene como portero, corremos el riesgo de ser criticados o admirados en cualquier momento, en ocasiones la afición y las críticas pueden ser muy duras, pero eso en lo personal me ayudan mucho a mejorar y las tomo de la mejor manera para mí aprendizaje, me gusta ser portero porque me apasiona, es una adrenalina que no podría explicar, se siente de lo mejor cuando se está ahí y ves todo a tu alrededor, ya que ayudo a mis compañeros dentro de la cancha dirigiéndolos”.

Con respecto al portero y equipo del fútbol que admira señaló, “admiro mucho a Memo Ochoa por su constancia y porque a pesar de todas las críticas siempre se mantiene firme y seguro en la cancha y demuestra que es capaz, me gusta mucho como juega el América”.

En relación a cómo le ha ido dentro de la Liga para Menores del Fútbol Mexicano que ha sido dada por terminada debido al Covid – 19 externó, “me ha ido bien en mis partidos, gracias a la constancia y dedicación he iniciado todos mis partidos de titular, ya en el segundo tiempo alternando con otro compañero, de 7 partidos, solo recibí 3 goles, dos contra Pumas y uno contra el América”.