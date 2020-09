Johan Delgado reaparece en Fuerzas Básicas del Club León

Por cuarto año consecutivo, el jovencito salmantino es integrante de las Fuerzas Básicas del Club León, escuadra con la cual ha recibido convocatoria a concentración con Selección Nacional Sub 15, además de ser campeón internacional de la Copa Celta Sub 15 y actualmente integrante del equipo Sub 17.

Johan Delgado forma parte de las Fuerzas Básicas del Club León desde la categoría Sub 13, escuadra con la cual marcó cinco anotaciones, posteriormente en Sub 15 registra siete goles y en Sub 17 ha marcado un gol.

Así también con el equipo León Sub 15 conquistó el torneo internacional “Copa Celta”, realizado en Campeche.

Una Copa Internacional donde el equipo Sub 15 León participó a manera de preparación para el Torneo Clausura 2019 de Liga MX, convirtiéndose en uno de los máximos anotadores de la fiera al marcar cuatro anotaciones, dos de las cuales fueron en semifinales, además de registrar el gol del triunfo en tanda de penales de los cuartos de final.

Gracias a su rendimiento en diversas ocasiones fue considerado en convocatorias a concentración con Selección Nacional Mexicana Sub 16.

Actualmente, el delantero Johan Delgado forma parte del equipo Sub 17, escuadra con la cual reapareció en la jornada 8 donde el equipo de la Fierra en terreno propio pierde 0 – 2 ante los Tigres.

Un enfrentamiento donde Johan Delgado alineó de titular los primeros 45 minutos de juego, saliendo relevado al inicio de la parte complementaria.

En el presente certamen -Guardianes 2020-, el jovencito salmantino acumuló sus primeros minutos de juego en la jornada 3 con la cual arrancó la competencia, favoreciendo el marcador por la mínima diferencia al Cruz Azul.