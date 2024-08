Jhansell Abreú, entrena con el hambre de crecer como jugador y persona

Con el hambre de crecer como jugador y persona, el venezolano Jhansell Abreú Martínez, jugador del equipo Petroleros Salamanca C FC ya espera con gran ilusión el arranque del Torneo Apertura 2024 de la Liga Premier Serie A, su primera incursión dentro del futbol mexicano.

Al respecto el jugador venezolano comenta, “la adaptación nada difícil, porque los compañeros me han ayudado mucho a que me adapte rápido a México y la verdad es un equipo muy competitivo con muchas ganas, estamos trabajando y ya esperamos que empiece el torneo para darle con todo”.

En relación a como se dio su llegada al equipo Petroleros Salamanca C FC destacó, “estaba en estados unidos, tengo un compañero que compartió vestidor conmigo allá y es mexicano, me estuvo comentando que aquí había muchas posibilidades para mí que él estaba dispuesto ayudarme si tomaba la decisión de irme, al final me ayudo con todo el trámite para venirme para acá, me contacto con Petroleros Salamanca C FC y acepté el desafío”.

Jhansell Abreú jugó futbol profesional en Venezuela, Estados Unidos y ahora en México donde los resultados se piden a diario destacó, “el futbol sudamericano también es complicado y estoy acostumbrado a trabajar bajo presión gracias a Dios, así que vamos a darle con todo”.

El futbolista ya dio muestra de su calidad en la Copa Guanajuato Grandeza de México. / Fotos/Ricardo Sánchez/Sol de Irapuato

Con respecto a la favorable presentación que tuvo con el equipo Petroleros Salamanca C FC dentro de la Copa Guanajuato Grandeza de México donde marcó un doblete en triunfo de tres goles por uno ante Irapuato en partido por el tercer lugar señaló, “eso para mí no significa mucho, mientras estás haciendo las cosas bien todos te quieren, se hacen las cosas mal y ya te condenas tú mismo, estoy enfocado en seguir trabajando y mostrando mi futbol, vengo con el hambre de crecer como jugador y como persona y esa es mi meta desde que llegué aquí”.

Así también destacó, “al interior del equipo se vive una competencia sana, pero fuerte, no hay que relajarse en ninguna posición, siempre hay competencia en todas las posiciones”.

Los inicios de Jhansell Abreu dentro de este deporte se trasladan al equipo Caracas FC, escuadra que considera el más grande de su país, ahí hizo su categoría base, después pasó a la Inter Miami de Estados Unidos para después volver a su país natal para jugar en el Mónaga de Primera División y de ahí regresó al país de las barras y las estrellas para jugar en segunda división, descendiendo a tercera división.

El gusto por el futbol del jugador venezolano surge en el seno familiar dado que todos ellos se encuentran metido en el mundo del deporte en general, no nada más en el futbol, “mi familia siempre ha luchado por el deporte e incentiva a realizar el deporte, lo más bonito que hay en la vida, así lo considera”.