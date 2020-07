Jesús Lara jugará en Liga de Expansión con Venados de Mérida

El futuro inmediato del jugador guanajuatense de origen salmantino, Jesús Alberto Lara García, campeón del Apertura 2019 en Liga de Ascenso se encuentra con el Club Venados de Mérida.

Luego de quedarse a dos partidos de poder regresar a Primera División Profesional, el jugador salmantino alista maletas para viajar en esta semana al sur del país.

Jesús Lara, a finales del año pasado obtuvo medio boleto a la final de ascenso luego de coronarse campeón del Torneo Apertura 2019 con el Club Alebrijes de Oaxaca, escuadra que terminó por quedarse sin la oportunidad de poder conseguir el ascenso al ser dado por terminado el Torneo Clausura 2020, además de quedar suspendido el ascenso por los siguientes tres años y entrar en vigor un nuevo formato, Liga de Desarrollo.

Ha sido a través de su cuenta oficial Larigol19 en rede social que el jugador salmantino ha agradecido al equipo Alebrijes de Oaxaca por haberle permitido tener uno de los mejores años en su carrera como jugador, “fue un honor poder portar esos colores, y poder conseguir ese título que nos hizo soñar a todos, gracias a toda la gente que siempre me apoyo y primero Dios nos volveremos a ver (zic)”.

A lo largo de este tiempo de confinamiento por la pandemia del Covid -19 y regreso gradual a la “Nueva Normalidad”, el jugador salmantino convencido de no poder dar ventajas, estar bien de salud junto con la familia, prepararse, adaptarse a lo que se tiene y mantenerse en la mejor forma física posible ha buscado capacitarse y aprender más, además de abrir un canal de You Tube donde comparte rutinas que realiza.

Para terminar comentó, “durante este tiempo he tenido la oportunidad de aprender y hacer cosas nuevas, en You Tube me pueden encontrar como Larigol19, espero me apoyen dando like a cada video o suscribiéndose, espero sea de gran utilidad”.

El oriundo de Salamanca ha disputado nueve liguillas y la más reciente fue la tercera en Liga de Ascenso, ahora Liga de Desarrollo. Además en el torneo donde conquistó el campeonato, el medio ofensivo salmantino llegó a 60 anotaciones en su carrera como jugador profesional.