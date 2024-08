La disciplina, el respeto a las compañeras de equipo y hacia el terreno de juego son valores que acompañan como deportista a la catcher Jessica Granados Delgado, softbolista salmantina de cepa, quien hace unos meses en la categoría Beg League conquistó el Campeonato Nacional del Torneo Mundial de las Pequeñas Ligas William Sport, además de clasificar al certamen Latinoamericano con sede Guanica, Puerto Rico 2024.

Jessica Granados Delgado, a inicios de abril conquistó el Torneo Nacional clasificatorio celebrado en Reynosa, Tamaulipas, donde enfrentaron dentro de su categoría a diversos equipos en series a ganar dos de tres juegos, mismos que logró ganar con el Club Nuevos Talentos Comude Salamanca.

Ha heredado de su familia el gusto por el deporte, especialmente el softbol.

Gracias a lo anterior, ganaron el pase para ir a representar a México en el campeonato Latinoamericano con sede Guanica, Puerto Rico 2024; sin embargo, por motivo de visa y pasaporte, el equipo no pudo asistir, esperando que el próximo año se les pueda volver a dar el título, pero por lo pronto a se encuentran iniciados el trámite de documentos requeridos.

En relación al logro obtenido, la softbolista salmantina de cepa, señaló: “Con mucha emoción por todas las del equipo el poder representar a México en algo tan importante cómo es un Campeonato Latinoamericano y a la vez algo nostálgico por no poder ir, tenemos la fe de volver a competir el próximo año, obtener buenos resultados y ganar de nueva cuenta el boleto.

Actualmente marcha como líder con el equipo Sardinas en Liga Petrolera de Softbol Femenil.

“Cuando se inició con esta idea de jugar el torneo nacional, no teníamos ni la menor idea de que se podía ganar el boleto para disputar el campeonato latinoamericano del afamado torneo de las Pequeñas Ligas William Sport, nos enteramos hasta que ganamos, fue algo muy emocionante por todas las del equipo, no esperábamos nada de eso, pero sí es demasiado satisfactorio poder saber que ganamos el pase completo y aunque esta vez no pudimos representar a México por motivos de documentos, tenemos la ilusión que podemos ganar el próximo Campeonato Nacional”.

La jovencita salmantina practica el softbol desde los seis años y contó que empezó cuando iba a ver jugar a su mamá al campo Corres Innes.

“Yo era su porra, siempre fui su fan número uno, gracias a Dios tengo el gusto de poder jugar en un campo con mi familia y diferentes personas”.

La catcher salmantina disfrutar jugar en el diamante “Juan José Corrés Innes”, escenario donde lanzó su primera bola.

“Inicié jugando por mi mamá y después por mi papá, mi mamá Raquel Granados juega en el equipo de Sardinas y mi papá, Alejandro Delgado, juega en los jubilados, en realidad toda mi familia juega uno u otro deporte, mi abuelo paterno era buen catcher”.

Sobre el diamante, Jessica Granados Delgado juega como catcher, segunda base e infielder, aunque su mayor gusto es por la posición de catcher.

Actualmente, Jessica Granados, junto con sus tías, primas, mamá y amigas, forma parte del equipo Sardinas, novena que se encuentra de regreso dentro de la Liga Petrolera de Softbol Femenil y donde marchan como líderes.

Ha representado a Guanajuato en diversos procesos clasificatorios del softbol femenil.

“Es muy emocionante y bonito poder jugar todas como familia, incluyendo en la misma a quienes vienen de otros lugares a formar parte del equipo Sardinas”.

Dentro del softbol ha representado a Guanajuato en diversos procesos de Juegos Nacionales Conade y beisbol, así como en campeonatos nacionales de segunda fuerza y más recientemente en Campeonato Nacional William Sport de Softbol.

Por motivo de visa no pudo representar a México en Latinoamericano con sede Guanica, Puerto Rico 2024.

“Es muy bonito ir a representar a tu estado a otras ciudades y ver el nivel que traemos, hay muchas niñas muy buenas con gran potencial, siempre dando el 100% para que salga bien el juego, siempre unidas como el equipo que somos, con el mismo objetivo, lograr una medalla o el pase a un nacional”.

A la catcher Jessica Granados le gusta respetar mucho el campo de juego y a sus compañeras de equipo.

“Soy muy disciplinada en todos los aspectos, especialmente en no dañar el campo más que nada y estar muy agradecida con él, aquí aprendí a jugar, aquí lance mi primer bola, entonces no sería justo que estuviera dañando una instalación tan bonita como lo es, de ahí por lo cual invito a todos quienes acuden al diamante Corres Innes a cuidar de las instalaciones y disfrutar de los partidos”.