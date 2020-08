Javier “Puma” González jugará en Estudiantes Querétaro

El jugador salmantino Javier “Puma” González Martínez jugará la temporada 2020 – 2021 de Tercera División Profesional con el Club Estudiantes Querétaro, equipo a cargo de la cual en la dirección técnica se encuentran viejos conocidos salmantinos, José Damasceno Tiba y Luis Fernando Melgar Sánchez.

Al respecto comenta, “me encuentro muy bien, poco a poco retomando la actividad y el físico que venía trayendo, muy contento y emocionado de estar en este club, es nuevo equipo y sobre todo un gran reto”.

A ello agregó, “a través de redes sociales me enteré de la convocatoria, y un amigo me dijo que fuéramos, la verdad fui más por el hecho de querer ya tocar el balón y jugar, al ya estar en la prueba tomé las cosas en serio y dije ya estoy, hay que darle y así fue”.

Así también destacó, “mis expectativas son muchas y sobre todo muy buenas, en lo personal como siempre dar mi máximo y aportar lo mejor al equipo, apoyar a mis compañeros, creo la experiencia que tengo en la división me permitirá ayudar a los demás”.

En relación a la segunda etapa que recientemente vivió con el equipo Salamanca que ha decidido no participar en la temporada que se avecina señaló, “feliz y súper contento porque es donde comencé a jugar como profesional, es algo inexplicable al poder tener el apoyo de toda tu gente y familia, sobre todo que es el equipo del pueblo”.

Además lamentó que la ciudad de Salamanca se haya quedado sin futbol profesional luego de siete temporadas que participaron los guindas en tercera división, “es algo muy triste y una desilusión, porque ahora si que deja a toda la afición salmantina sin lo bonito del futbol, y lamentablemente a muchos de nosotros sin jugar futbol en el pueblo, muchos como yo tuvieron que salir de casa a buscar equipo para no quedarse sin jugar y seguir en busca del sueño”.

Javier “Puma” González, juega como defensa central y contención, posiciones que son de su agrado por demandar liderazgo y visión de campo.

El jugador salmantino disputará su cuarta temporada en Tercera División, además ha formado parte de la Fuerzas Básicas Sub 17 del Club Cruz Azul.

En Tercera División ha jugado para el equipo Salamanca FC y Jaral del Progreso (Valle de Santiago), siendo con la segunda escuadra en mención con quien alcanzó una liguilla, además de tener registrado un gol con ambos equipos.

Al frente del equipo Estudiantes Querétaro se encuentra Luis Fernando Melgar (ex director técnico del Salamanca, José Damasceno Tiba (jugador ex profesional) y Margarito González (jugador ex profesional).