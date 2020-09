Jaime Castro quiere ascenso con Estudiantes Queretaro

Salamanca; Gto.- El jugador salmantino Jaime “Jimy” Castro Sierra se ha convertido en nuevo integrante del Club Estudiantes Querétaro de Tercera División que actualmente se encuentra disputando partidos de preparación rumbo a la temporada 2020 – 2021.

Al respecto Jaime Castro comenta, “mi llegada al club se da gracias a qué ya conocía una parte del cuerpo técnico, estuve buscando equipo semanas atrás y gracias a Dios pude dar con ellos, me dieron la oportunidad de probarme y ganarme un lugar dentro del Club”.

En materia de expectativas comenta, “siempre las mismas de cada temporada, dar una excelente participación individual y colectivo, mantenernos en los primeros lugares, clasificar a la liguilla e ir por el ascenso”.

Con respecto a cómo se ha sentido en su nuevo equipo destaca, “me he sentido muy bien, me han arropado tanto jugadores como cuerpo técnico, he jugado dos partidos de preparación, uno contra Petroleros de nuestro mismo grupo y otro contra Zitácuaro de Segunda División, gracias a Dios tuve la participación de jugar en los dos, vamos a trabajar y aportar mi granito de arena para que todo fluya de la mejor manera (zic)”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Mueren 27 guanajuatenses por Covid-19 y estado rebasa los 36 mil contagios

Jaime Castro desde los 4 años de edad práctica el fútbol, siempre ha sido un deporte de su agrado, “en mi familia también se lleva en la sangre, ese amor por este bello deporte”.

Antes de debutar en Tercera División tuvo la fortuna de jugar en torneos como Benito Juárez (Scotiabank) y Telmex. Así también jugó varios años para el equipo de su comunidad Cerro Gordo, Tecos, Cruz Azul, Chivas Salamanca y algunos otras selectivos de la localidad, teniendo como mayor logro a nivel amateur representar al estado de Guanajuato en nacionales.

Como profesional debuta con el equipo Salamanca FC en la temporada 2018 – 2019, “jugar para el equipo del Salamanca ha sido algo muy bello, creo que como todo jugador salmantino es un orgullo jugar para el equipo del pueblo, poder sentir el apoyo de la gente salmantina, fue una excelente experiencia y es algo que siempre llevaré en el corazón (zic)”.

Con Salamanca FC tuvo la oportunidad de jugar dos temporadas en las cuales registró seis anotaciones. Se desenvuelve como contención o enganche. Y como principales características tiene la posición del balón y creación de juego.

En cuanto a su sentir sobre la ausencia de un equipo salmantino profesional para la temporada 2020 – 2021 comenta, “es una cuestión muy triste, el fútbol de Salamanca ha sido un referente desde años atrás y de pronto se queda sin equipo es algo complicado no solo para los jugadores, si no para todas aquellas personas que apoyaban y seguían al equipo”.