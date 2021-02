Jahir Juárez convocado por León para enfrentar al líder Cruz Azul

Un sueño hecho realidad se encuentra viviendo el jovencito salmantino Moisés Yahir Juárez Acosta, canterano del Club León que a petición del director técnico Ignacio Ambriz ha estado entrenando en el primer equipo, además de ser convocado por segunda ocasión aún partido oficial con el vigente campeón del futbol mexicano.

Coincidieron en el equipo Suterm de la Liga Petrolera Infantil y Juvenil, ahora se reencontraran como profesionales.

Yahir Juárez comenzó a jugar futbol a los seis años de edad en la Liga Petrolera de Futbol Infantil y Juvenil, quedando en su primera participación subcampeón de goleo de la categoría minipluma con el equipo Suterm a cargo de Jorge Cerrillo y Guillermo Alvarado, papá de Roberto Carlos “Piojo” Alvarado Hernández, seleccionado nacional y jugador del Club Cruz Azul.

En aquél entonces Roberto “Piojo” Alvarado también jugaba en el equipo Suterm, aunque por la edad él participaba en la categoría juvenil menor de la Liga Petrolera de Futbol Infantil y Juvenil.

Yahir Juárez, antes de practicar el futbol en mencionado equipo le tocó ver a su papá y tío jugar este deporte, sin embargo en ese entonces no era de su agrado.

A petición de su hermano mayor, ambos fueron inscritos en la Escuela de Futbol Suterm Salamanca.

En su primera temporada dentro de la categoría minipluma, Yahir Juárez inmediatamente mostró facultades para este deporte al grado de obtener el subcampeonato de goleo, además de conseguir el campeonato de Liga y Copa.

Posteriormente Yahir Juárez jugó en Los Leones Negros Salamanca, quedando campeón de goleo dentro de la categoría Pony.

Al paso del tiempo, su hermano mayor se inclinó por la música, mientras que Yahir Juárez siguió practicando el futbol.

Para este entonces su papá conformó el equipo Necaxa Salamanca donde Yahir Juárez participó e incluso se corona campeón de goleo en la categoría Baby, además de obtener un subcampeonato de liga al perder la final contra el equipo Rodolfo Prieto.

Campeón de goleo en diversos equipos de la Liga Petrolera de Fútbol Infantil y Juvenil.

Gracias a su talento formó parte de la Selección Municipal de Futbol que disputó la eliminatoria estatal rumbo a la Olimpiada Nacional, actualmente denominada Juegos Nacionales CONADE.

En la final estatal consigue marcar un gol en descolgada por la banda que él mismo termina de la manera deseada, aunque en tanda de penales son eliminados por las Fuerzas Básicas del Club León.

A partir de ese momento su vida como deportista comenzó una nueva etapa al ser invitado a prueba por visores del Club León.

Con el apoyo de su papá acudió a las visorias y después de varios filtros es aceptado para formar parte de las fuerzas básicas del Club León.

Formó parte del equipo dirigido por su papá en Liga Petrolera de Fútbol Infantil y Juvenil.

Desde su incorporación al Club León ha marcado 21 anotaciones en Fuerzas Básicas, portando siempre el número 259 en su playera: tres en sub 13, ocho en Sub 15 y diez en Sub 17; además ha disputado octavos, cuartos y semifinal en Torneo Sub 13 Invierno 2016, octavos de final en Torneo Sub 13 Verano 2016, octavos de final en Torneo Sub 13 Verano 2016, semifinal en Torneo Sub 15 Apertura 2018, semifinal en Torneo Sub 15 Clausura 2019, cuartos de final Torneo Sub 17 Apertura 2019, siendo así parte de la primera generación de jugadores juveniles del Club León en calificar a una liguilla dentro de esta última categoría. Así también, ha sido campeón con el equipo León Sub 15 de la tercera edición del torneo internacional “Copa Celta” 2019.

Recientemente, Yahir Juárez por petición del entrenador Ignacio Ambriz comenzó a entrenar en el primer equipo, además de recibir su primera convocatoria aún partido oficial, saliendo a la banca contra los Pumas en Ciudad Universitaria.

Ahora ha sido convocado de nueva cuenta por el primer equipo del Club León, en esta ocasión para enfrentar al líder del Torneo Guard1anes 2021 que atraviesa por una racha de cinco partidos en fila sumando de tres.

En medio de este contexto, ambos jugadores salmantinos que alguna vez coincidieron en el equipo Suterm de la Liga Petrolera Infantil y Juvenil, se reencontraran, en esta ocasión como profesionales del futbol.

El cotejo de la jornada 8 del Torneo Guard1anes 2021 (Clausura) Liga MX entre León -vigente campeón- y Cruz Azul -líder del torneo- se juega la noche de este sábado a partir de las 21 horas en el Nou Camp.