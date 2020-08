J. Luis “Pecas” Castro, el salmantino campeón en premundial Sub 20

A 16 ños de retirarse como jugador profesional, José Luis “Pecas” Castro Ruiz, jugador guanajuatense oriundo de Salamanca, recuerda con agrado las grandes satisfacciones vividas dentro de este deporte como ha sido quedar campeón en el pre mundial de Canadá, el subcampeonato de ascenso con Irapuato, el título de goleo con Salamanca, así como la indisciplina que le impidió disputar el mundial Sub 20 de Australia con Selección Nacional Mexicana.

José Luis “Pecas” Castro nació el 1 de Mayo de 1974 y comenzó a practicar el fútbol a la edad de 10 años gracias a sus hermanos que jugaban este deporte, además de su admiración durante su niñez por jugadores como Maradona y Marco Van Basten a quienes en aquel entonces siguió de cerca por televisión en el mundial del 1986 y la Eurocopa de 1988, respectivamente.

A los 13 años de edad tuvo la oportunidad de formar parte de la Selección Salamanca a cargo de Don Armando Arellano, además de ser convocado a la Selección de Guanajuato acudiendo a varios nacionales.

Gracias a su privilegiada zurda, a la edad de 17 años es invitado por Amado Mercado a jugar en el equipo de su ciudad, Salamanca de Tercera División, equipo con el cual en la única temporada que estuvo queda campeón de goleo con 32 anotaciones.

Al respecto recuerda, “jugar en el equipo Salamanca ha sido una de las experiencias más bonitas de toda mi carrera por los compañeros que tuve, Amado Mercado me invitó a formar parte del equipo, el quedar campeón de goleo fue un aliciente para seguir luchando y gran orgullo (zic)”.

Como delantero, José Luis “Pecas” Castro se caracterizó por su habilidad y técnica, la mayoría de los goles que metió, él mismo los generó, otros fueron de tiro libre y penal, prácticamente no había quien lo parara, “mis compañeros me ayudaron en mucho”.

Siendo parte del equipo Salamanca de Tercera División, fue convocado a la Selección Bajío al lado de jugadores como Ramón Morales, Duilio Davino y Flavio Davino quienes jugaban en equipos de esta zona.

La Selección Bajío participó dentro del Torneo del Sol organizado por la Federación Mexicana de Fútbol para integrar la Selección Nacional Juvenil Sub 20 que representó a México en el pre mundial Canadá de 1992.

Dentro del Torneo del Sol, también conocido como “Guillermo Cañedo”, el jugador salmantino recibió la distinción como mejor elemento de dicho certamen, además de ganarse un lugar dentro de la Selección Nacional Juvenil al ser convocado por Juan de Dios del Castillo.

Con 18 años de edad disputó el pre mundial de Canadá, jugó con el número nueve y registró seis anotaciones, además de quedar campeón y calificar al mundial Sub 20 de Australia.

En este sentido recuerda, “fue una etapa muy importante en mi carrera, en la selección juvenil tuve de compañeros a Ángel Maldonado, Jorge Avendaño, Tiburón Sánchez, Chiquis García, Rubén González, Duilio Davino, Gaby García, Bolillo González, Manuel sol, Oswaldo Sánchez, Nico Ramírez, Vicente Nieto, este último el único jugador que hasta ese momento había debutado en Primera División”.

La gran participación registrada en el pre mundial arreció el interés por él de varios equipos de Primera División, aunque ya venía siendo seguido de cerca por las Chivas Rayadas del Guadalajara.

El jovencito salmantino entró en la órbita de las Chivas desde el partido donde el equipo Salamanca gana 2 – 1 a su equipo de Tercera, “el Club Guadalajara me vio jugar y me invitó, sin embargo, antes de formar parte de las Chivas, estuve una semana en Monterrey y luego otros días en Veracruz, era pretendido por varios Clubs, e incluso llegue a recibir una carta de Miguel Mejía Barón y otra de Roberto Matosas, ambos invitándome a sus equipos”.

A manera de anécdota cuenta, “cuando llegué a Veracruz estaba realizando interescuadras el equipo de Tercera División y me meten, al medio tiempo ya había anotado nueve goles, entonces llega un directivo y me dice, tu no vienes para el equipo de tercera, tu vienes para el primer equipo, ya por la tarde me llevó con ellos, a final de cuentas decido regresar e ir al Guadalajara”.

En el Club Guadalajara estuvo un año, tuvo como entrenador a Bracamontes y como entrenador interino a Demetrio Madero, “nunca debuté, varias veces salí a la banca al lado de grandes jugadores, sin embargo, perdí el piso, además de mis problemas de indisciplina cuando me enviaban a tribuna o me quedaba en casa Club sin ir a los entrenamientos, aun así llegué a entrar en planes de Alberto Guerra”.

A ello agrega, “en aquel entonces Fausto Vargas, entrenador del equipo Irapuato de Segunda División fue a ver a Rafael -el cadáver- Vázquez que ya no entraba en planes y aprovechó para convencerme de venir a la trinca junto a él, querían ascender al equipo (zic)”.

Con el equipo Irapuato, José Luis “Pecas” Castro, anotó un total de 40 goles, uno de ellos muy significativo para él, “cuando nació mi niño el mayor, metí un gol a Pachuca, él nació un domingo y yo jugué en la tarde y festejé meciéndolo”.

Así también recuerda, “en la primera temporada con Irapuato metí 18 goles y en la temporada 1993 – 1994 me tocó la final por el ascenso contra Tampico Madero, en el partido de ida ganamos 2 – 1, traía algunas lesiones e incluso jugué ese juego infiltrado, sin embargo, para el partido de vuelta no me recuperé, aunque viajé con el equipo y salté a la cancha del puerto como si fuera a jugar, esto a razón que el entrenador del Tampico, sentía mucho respeto hacia mí, finalmente ellos nos ganaron 3 goles a 1 (zic)”.

Dos años después una vez más califica a la liguilla con Irapuato, en el año 1996 (primer torneo corto), sin embargo, son eliminados en 4tos de final por Tampico Madero que los derroto por 3 goles a 1 en el puerto y en la vuelta empatan a 0.

Luego de estar cinco años en el equipo Irapuato, formó parte del Club San Luis Potosí donde metió un gol, aunque se perdió el resto de la temporada por una lesión.

Posteriormente, llegó al equipo Brujos de San Francisco del Rincón donde ya no pudo jugar por la lesión que traía en la rodilla, de ahí por lo cual opta por retirarse del futbol profesional, “mi rodilla, ya pegaba hueso con hueso”.

Como jugador amateur y desde jovencito formó parte de equipos como Holanda, Selección Salamanca, Selección Guanajuato, Galigus, Zapatería Venus, Carnicería Castro, Deportivo La Curva, Renovación, Cerro Gordo y Colonia Obrera. Dentro del Torneo de los Millones con Cerro Gordo y San Antonio El Rico, donde lo dirigió el viejo like Rodríguez qepd. Además jugó en equipos de Valle de Santiago y Pueblo Nuevo.

Con respecto a su ausencia dentro del mundial Sub 20 de Australia comenta, “aunque no me creas en 1993 ya estábamos por viajar a Australia y me escapé de la concentración, increíble no quise ir al mundial…, quedé fuera por indisciplina, estaba loco…”.

Por lo anterior invito a las nuevas generaciones de futbolistas a comprometerse con su profesión, “el camino es difícil, requiere de mucho sacrificio y esfuerzo diario, se requieren de deportistas al 100%””.

Actualmente, José Luis “Pecas” Castro se encuentra en Sacramento California junto a su familia, “desde hace 16 años me encuentro acá, me vine con mi esposa e hijos; después de retirarme del futbol profesional estuve jugando amateur y puse un negocio allá y no funcionó, así que decidimos venirnos, toda mi vida también he sido carnicero, y ahora atendemos un negocio donde preparamos carnitas y birria”.

Para terminar comentó, “muchas gracias por todo, y un gran abrazo a todos mis amigos que dejé en mi tierra Salamanca, saludos”.