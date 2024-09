Investidura al Salón de la Fama son “caricias al corazón” de Iván Zamorano

León, Guanajuato.- Figura de Chile, certero en los remates de cabeza, medallista de bronce y mundialista, Iván “Bam Bam” Zamorano tiene un nicho especial en el Salón de la Fama del Futbol Internacional, magno recinto al que fue entronizado en la decimosegunda Ceremonia de Investidura que tuvo lugar en tierras zapateras.

De laureada carrera que se extendió entre 1985 hasta 2003, Zamorano Zamora, a punta de goles y cabezazos, forjó una trayectoria en clubes de su país y en otros países como Suiza, España e Italia; en su ocaso llegó al Club América y se retiró en Colo Colo. Con La Roja disputó el Mundial de Francia 1998, además de tres Copa América, destacando el subcampeonato y el tercer lugar obtenidos en 1987 y 1991, respectivamente.

Su brillante carrera tuvo como uno de sus máximos galardones la presea de bronce en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000. En reconocimiento a su legado, en este 2024 fue votado para sumarse al Salón de la Fama.

“Me gustaría agradecer a la gente que hizo posible recibir este premio, a Jesús (Martínez Patiño), al Grupo Pachuca y a toda la linda familia del Salón de la Fama, es un privilegio poder estar acá y compartir todo esto con grandes deportistas, que uno hasta el día de hoy sigue aprendiendo de ellos porque no solamente son grandes deportistas, sino que son grandes seres humanos”, subrayó Zamorano.

Con un lugar como leyenda del balompié mundial, añadió: “Miro hacia atrás y veo que hay una carrera de 20 años y me siento tremendamente contento y honrado con lo que pude lograr. Hay varias cosas que me acompañaron: esfuerzo, perseverancia, sacrificio, disciplina, que son valores. Me siento tremendamente privilegiado de poder recibir este premio”.

Una vez ensalzado con el saco de gala que lo avala como investido al Salón de la Fama, el chileno de 57 años hizo extensivo el reconocimiento a las personas que lo acompañaron como futbolista y como persona.

“Agradecer a mis excompañeros, a cada uno con los que pude jugar, a los técnicos que también son importantes a la hora de recibir estos logros, ya que son unas caricias al alma, son caricias al corazón, hoy después de tanto tiempo estar retirado para mí tiene un privilegio especial”, concluyó la exfigura del Real Madrid e Inter de Milán.