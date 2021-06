Intensifican preparación en Hockey para Juegos Nacionales 2021

Un total de seis selectivos guanajuatenses de Hockey Sobre Pasto se preparan para representar al estado dentro de los Juegos Nacionales CONADE 2021 a realizarse en el mes de Julio con sede Durango.

Al respecto Miguel Martínez Sánchez entrenador del selectivo varonil Sub 18 varonil y Sub 21 varonil comenta, “este año no hubo clasificatorio donde anteriormente competían todos los estados en busca del boleto al nacional, menos la sede y el campeón que ya estaban clasificados. Ahora para poder clasificar, debido al tema de la pandemia, la CONADE en base ranking basado en los resultados nacionales de los últimos cinco años definió los equipos que estarán dentro de la máxima justa deportiva nacional”.

Por lo anterior el estado de Guanajuato en la disciplina de Hockey Sobre Pasto avanza a los Juegos Nacionales CONADE 2021 como segundo lugar en la categoría Sub 21 varonil, quinto en Sub 18 varonil y octavo en Sub 15 varonil, mientras que los tres selectivos femeniles consiguen el pase en cuarto lugar.

Al respecto el entrenador del selectivo varonil Sub 18 y Sub 21 comenta, “estamos retomando en horario de ocho de la mañana a seis y media los entrenamientos de ambos selectivos y en domingo buscamos tener interescuadras, de tal manera alcancemos intensidad que quisiéramos, estuvimos parados mucho tiempo, con trabajo virtual, no es la misma, vamos a retomar el nivel que llegamos a tener antes de la pandemia”.

Con respecto a la preparación que vienen realizando comentó, “ahora que se acerca la competencia estamos metidos de lleno en la cancha, combinado con trabajo físico fuera de cancha. Así también atendiendo la parte técnica”.

Entre los jugadores guanajuatenses a seguir de cerca de cara a los Juegos CONADE y que han sido o son preseleccionados nacionales en dichas categorías destaca Jorge Noé Gallardo Sub 18, Jorge Alan Estrada Rodríguez Sub 21 y Erick Adán González Moreno Sub 21.

Como entrenador, Miguel Angel Martínez, ha ganado medalla de oro sin perder un solo partido con el selectivo guanajuatense Sub 21 Varonil en Olimpiada Nacional 2014, ahora juegos Nacionales CONADE; mientras que en 2019 medalla de plata con selectivo Sub 19 Varonil, además de diversos primeros lugares en diferentes torneos nacionales, sin olvidar que formó parte del staff técnico de la Selección Nacional Mexicana Mayor Varonil que participó en Juegos Panamericanos 2019 de Lima, Perú, así como medallista de plata en Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia 2018.