Integrantes de la Barra Tóxica 68, listos para apoyar a los Petroleros de Salamanca

En el marco de la ceremonia de presentación del plantel de jugadores, cuerpo técnico y directiva del equipo Petroleros Salamanca, los integrantes de la Barra Tóxica 68 refrendaron su apoyo al equipo de futbol profesional de la capital petrolera del bajío que está por comenzar su participación dentro del Torneo Apertura 2024 de la Liga Premier Serie A.

De cara al inicio del nuevo torneo de la Liga Premier, desde el interior de la Barra, la postura de la 68 es firme, “firme como cuando se perdió la final en 2006, firme como cuando los Petroleros de Salamanca quedaron eliminados en la semifinal del 2009, firme como cuando se fue el equipo y tuvieron que crear su propio equipo de futbol amateur, firme como en la tercera división, en el intento de la UPSL, estamos firme y presentes como siempre”.

Ante la incógnita sobre la sede que utilizará el equipo Petroleros de Salamanca C FC para jugar de locales el Torneo Apertura 2024 de la Liga Premier Serie A destacaron, “nos está doliendo mucho pensar que podríamos dejar el Sección 24, porque es el estadio que nos ha dado tantas alegrías, nos duele tener que despedirnos de nuestra esquina -la borracha- y la cabecera sur que poco a poco fue tomando ruido, eco e identidad como nuestra zona popular, no estamos de acuerdo con el posible cambio de cancha, sin embargo, aquí estamos, dispuestos a sacar lo mejor posible de la cancha donde vayan a jugar de locales, vamos a aprovechar todos los recursos que podamos agotar para lograr que se forje una identidad en la que pueda ser la nueva casa de los Petroleros de Salamanca, queremos que sea un dolor de cabeza para los visitantes y por supuesto lograr que nuestros jugadores sientan el cobijo que les damos. Porque esto en nuestra casa, nuestros colores, nuestra ciudad esto es más que un Club, son los colores de nuestra ciudad, la tradición Guinda y Blanco, es una familia la Tóxica 68 y dónde vaya a jugar de local el equipo ahí estaremos presentes y desgastado nuestra garganta por este equipo, y no pasa nada, esto no es una moda, es un estilo de vida”.

Los integrantes de la Barra Tóxica 68 se encuentran dispuestos a sacar lo mejor de la cancha donde vaya a jugar de local el equipo Petroleros de Salamanca C FC. / Fotos / Cortesía

Por lo pronto, la porra Tóxica 68, se alista para realizar su primer viaje del Torneo Apertura 2024, y acompañar al equipo Petroleros de Salamanca en su partido de la jornada uno del grupo dos ante Aguacateros de Peribán.