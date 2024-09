Integrantes de la Barra Tóxica 68 apoyarán a la distancia a Petroleros de Salamanca

Será a la distancia como los integrantes de la Barra Tóxica 68 apoyen en jornada cuatro de la Liga Premier Serie A, a los Petroleros de Salamanca, escuadra que este viernes jugará como local en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), ubicado en Toluca, Estado de México.

La directiva del equipo Petroleros de Salamanca no ha logrado concretar los pendientes que tienen de la temporada pasada, siendo este uno de los requisitos para que puedan negociar poder jugar de locales en el Estadio Olímpico de la Sección 24.

Por lo anterior, por segunda ocasión dentro del Torneo Apertura 2024 de la Liga Premier Serie A, el equipo Petroleros Salamanca C FC jugará de local en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) como lo hizo en la jornada dos ante la escuadra debutante en la división, Cañeros de Zacatepec.

En la jornada cuatro, los Petroleros de Salamanca recibirán al equipo Sporting Canamy que en jornadas iniciales del presente certamen marchó como líder, sin embargo, tras perder el invicto ante el nuevo líder del grupo dos, cayó al cuarto peldaño con siete unidades.

Por su parte, los Petroleros de Salamanca C FC, con seis puntos marchan en octavo lugar, sin embargo, en apertura de la jornada cuatro con dos triunfos en fila acechan el liderato de su sector.

En jornada cuatro de la Liga Premie Serie A integrantes de la Barra Toxica 68 apoyarán a la distancia al equipo Petroleros Salamanca.

