Integrante de ARSA una semana a prueba con Cruz Azul

A partir de este lunes, Kevín Uriel Rodríguez Alcantara, jovencito salmantino categoría 2006 del equipo Alto Rendimiento Salamanca (ARSA), estará una semana a prueba en la noria con el Club Cruz Azul.

Al respecto Kevín Rodríguez comenta, “me encuentro muy feliz por esta oportunidad que me han dado ya que es mi sueño más grande ser futbolista profesional, y muy motivado porque tengo el apoyo de mi familia y entrenadores y eso me motiva a cumplir mi sueño”.

Kevín Rodríguez practica el futbol desde los cinco años, “lo que me motivó o llevó al mundo del futbol fue mi hermano mayor, Tony Alcantara –jugador ex profesional del Salamanca de Tercera División, me gustaba mucho como él jugaba y lo que lograba, y otro motivo por lo que amo este deporte es mi padre y mi familia”.

El nuevo prospecto del Club Cruz Azul, desde hace tres años forma parte del ARSA, actualmente juega en la categoría Súper Baby y va en cuarto lugar con el equipo.

Fue con el equipo ARSA donde lo vio un visor del Pachuca y lo invitó a un selectivo para participar en la Copa San Luis, allí también lo vieron cazadores de talento del Club Cruz Azul.

En ese sentido externa, “visores del Club Cruz Azul me vieron en un torneo en el que fui invitado a San Luis Potosí, con la ayuda del equipo ARSA que me ayudó a llegar a ese torneo, dándome una gran oportunidad “zic”.

Inicialmente, tenía programado acudir a visoria con el Club Pachuca, sin embargo, se suspendió por el tema de la Pandemia; ahora ha recibido la invitación para ir a prueba por cinco días con el Club Cruz Azul.

El jovencito salmantino se desenvuelve sobre el terreno de juego como contención e incluso recientemente al lado de su hermano obtuvo el campeonato de Liga en categoría especial “C” dentro de la Liga Salmantina de Futbol.

Para terminar comentó, “me esfuerzo cada día para conseguir el objetivo, lo hago dando mi cien por ciento en cada entrenamiento”.