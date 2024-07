Inicia venta de boletos para Mundial de Baloncesto Femenil Sub-17 en León e Irapuato

León, Gto.- A menos de diez días para que inicie el Mundial de Baloncesto FIBA Femenil Sub-17 México 2024, la expectativa entre los amantes y aficionados al deporte ráfaga crece con el inicio de la venta del boletaje para los partidos a celebrarse en León e Irapuato.

Los accesos para la fase regular ya están disponibles por medio del portal web https://boletofacil.com.mx/ListaEventos.aspx. Resaltar que las entradas se venden por jornada; la vespertina aplica para los partidos programados a las 13:00 y 15:30 horas, mientras la nocturna incluye los juegos de las 18:00 y las 20:30 horas, este último es el horario estelar en el que México encara la fase grupos en tierras zapateras.

Para mayor organización y logística en la distribución de los asistentes, los boletos a ofertarse en el Domo de la Feria León tienen un costo de $55 que es en la Zona Naranja o parte alta del recinto. Por su parte, el área baja del Domo se divide en Zona Amarilla y Roja a $110, VIP General Azul en $165 y $220 en VIP Azul.

Cabe resaltar que el recinto perteneciente al Distrito León MX recibirá a ocho de las 16 selecciones nacionales participantes, entre las programadas a tener acción en León están México, España, Argentina, Japón, Finlandia, Nueva Zelanda, Mali e Italia.

Programación en León

La cita mundialista tendrá su desarrollo del 13 al 21 de julio. Entre los partidos a celebrar en León durante el primer día de la etapa de clasificación están el España vs Argentina (13:00) y Japón vs Finlandia (15:30), luego Italia vs Nueva Zelanda (18:00) y México vs Mali (20:45).

Para el día 14 está programada la cita entre Finlandia y España (13:00) y Argentina contra Japón (15:30). Para la sesión nocturna están los duelos de Mali ante Italia (18:00), cerrando con Nueva Zelanda ante México (20:30).

La tercera jornada trae para León la programación de Argentina frente a Finlandia (13:00) y Mali contra Nueva Zelanda (15:30). Posteriormente están la cita entre España y Japón (18:00) y el Italia contra México (20:30).

Juegos de México

México vs Mali

13 de julio de 2024

20:45 horas

México vs Nueva Zelanda

14 de julio de 2024

20:30 horas

México vs Italia

16 de julio de 2024

20:30 horas

