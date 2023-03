Infeliz cumpleaños para Takamoto Katsuta en el Rally México

León, Guanajuato.- Justo en sus 30 primaveras, el piloto japonés Takamoto Katsuta pasó tremendo susto durante la primera jornada de tierra del Rally Guanajuato México WRC.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Por la mañana, todo fue risas y festejos en el pit del Toyota Gazoo Racing, el nipón llegó para alistarse de cara a los tramos de El Chocolate, Ortega y Las Minas, e incluso fue recibido con un delicioso pastel de chocolate y fresas. Katsuta apagó las velitas y de inmediato se dirigió a su primera aventura en los caminos guanajuatenses.

Happy Birthday, @TakamotoKatsuta! 🎂🥳#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallyMexico 🇲🇽 pic.twitter.com/SyIJFOSZdy — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) March 17, 2023

Todo marchaba perfecto hasta que en Rincón de Ortega, el asiático reportó que tuvo que conducir varios kilómetros con las ventanillas abajo. La sorpresa fue que al interior de su Yaris no había polvo, sino humo, o al menos eso es lo que reportó.

Deportes Aficionados reciben al WRC con “agridulce” sabor en El Chocolate

“No era polvo, era humo de verdad. Algo se estaba quemando en el auto y no tuve de otra más que manejar con la ventana abajo, fue realmente complicado”, apuntó Katsuta.

Sin embargo, los problemas no pararon ahí, ya que en el kilómetro 8.4 de Las Minas, “Taka” perdió el control de la parte trasera de su bólido y se fue directo hacia una pequeña pendiente. Afortunadamente, él y su navegante, el irlandés Aaron Johnston, resultaron ilesos y todo quedó en perder la etapa y una larga visita al Parque de Servicio.

⚠️ Taka and Aaron have gone off the road in SS5. Crew out of the car and OK.#ToyotaGAZOORacing #WRC #RallyMexico — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) March 17, 2023

Hay que recordar que en 2020, Takamoto acompañó a Toyota y recorrió la mayoría de los tramos del Rally México, solo que no fue parte de la alineación.